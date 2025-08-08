Productora del concierto Damas Gratis anuncia dura decisión tras disturbios en el Movistar Arena: hizo oficial fuerte medida

Una noche que prometía ser de celebración musical terminó en caos dentro del Movistar Arena, en Bogotá, el pasado miércoles 6 de agosto.

Mientras el público esperaba con entusiasmo la presentación de la reconocida banda argentina Damas Gratis, una violenta pelea interrumpió la tranquilidad del establecimiento y causó momentos de tensión entre los asistentes.

En la mañana de este 8 de agosto desde SILRA eventos y producciones emitieron un comunicado en el que se dio a conocer el futuro de este evento en la ciudad de Bogotá.

Como primera información se conoció que el evento no será reprogramado y ha sido cancelado.

Comunicado oficial de SILRA Eventos y Producciones, organizadores del show de Damas Gratis en Bogotá, en el que confirman que el evento no será reprogramado y ha sido cancelado. pic.twitter.com/clKS2kM3Pv — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) August 8, 2025

Según los primeros reportes de lo sucedido, el altercado tuvo lugar en la zona de platea y habría sido provocado por enfrentamientos entre hinchas de diferentes equipos de fútbol presentes en el lugar.

“El espectáculo, que transcurría según lo planeado después de la apertura de puertas, tuvo que finalizar y procederse con la evacuación del público tras las presentaciones de los artistas teloneros, Dennis Fernando, Alto Grado y Kelly Cárdenas, estando todo listo para la presentación del artista principal, debido a los injustificables e intolerables actos de violencia, fuerza y vandalismo generados por un grupo de individuos que irrumpió violentamente en el recinto y arremetió contra los asistentes y la infraestructura, poniendo en riesgo al público general”, se lee.

#Atención | Fuerte batalla campal dentro del Movistar Arena, en Bogotá, obligó a la cancelación del concierto de la agrupación argentina Damas Gratis. La pelea se desató entre presuntos hinchas de dos equipos bogotanos. pic.twitter.com/LmmNDT3wCF — La FM (@lafm) August 7, 2025

Los desmanes escalaron rápidamente dejando varios heridos y obligando a los organizadores del evento a cancelar el concierto por razones de seguridad.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados y agradecemos la comprensión de los asistentes, que acudieron con entusiasmo a este espectáculo, a quienes respetuosamente les informamos que, por tratarse de hechos violentos irresistibles y ajenos a la organización, no procederá la reprogramación del evento [...] Reafirmamos nuestro compromiso con el público, por lo que estaremos prestos a absolver cualquier inquietud adicional”, se informó en el comunicado.

En el mismo comunicado se informa que las autoridades investigan los hechos para esclarecer los motivos y determinar responsabilidades.

“Se están haciendo las denuncias ante las autoridades competentes y las investigaciones correspondientes para encontrar y judicializar a los responsables de los actos de vandalismo y criminalidad”, aseguran desde la productora.

Ante esta información, varios de los asistentes que se vieron perjudicados por estos desmanes contestaron a la publicación del comunicado cuestionando por lo sucedido, el dinero y si habrá una devolución del mismo.