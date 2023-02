Promesa de la gimnasia murió a los 13 años en su casa en Norte de Santander: esta es la historia

Con tan solo 13 años, Ángel Gabriel Delgado Villamizar era un campeón de la gimnasia, deporte con el robó el corazón de los practicantes del mismo y, en general, de los nortesantandereanos, quienes hoy están de luto ante su inesperado fallecimiento.

El joven deportista, quien ya había sido campeón nacional en la categoría AC3 y subcampeón suramericano, falleció el domingo 5 de febrero tras sufrir un accidente al interior de su vivienda, ubicada en el municipio de El Zulia.

Ángel cursaba octavo grado en el municipio de El Zulia. - Foto: Liga Nortesantandereana de Gimnasia.

“Ángel estaba comiendo sentado en una hamaca en su casa, comenzó a dar vueltas y se atoró con la comida, fue trasladado al hospital Juan Luis Londoño de El Zulia, donde minutos después falleció”, explicó la Liga de Gimnasia de Norte de Santander, gremio que llora la partida del niño.

De acuerdo con la Liga, Ángel fue uno de los deportistas más galardonados en Sudamericano de Gimnasia en 2021. Así mismo, a su corta edad ya ostentaba el título de campeón nacional de gimnasia, había recibido medalla de oro en las categorías suelo, salto, paralelas y barra fija. Adicional a esto, obtuvo la presea de plata en anillas y se colgó el bronce en arzones.

“Fue un excelente hijo, deportista, compañero, y eso no lo olvidaremos nunca. Puede que su paso por este mundo fuese fugaz, pero la llama que dejó encendida es inapagable. No podemos entender cómo alguien con tantas ilusiones, talento y un gran ser humano puede partir así, de repente, cuando había tantas cosas por delante que te faltaban por vivir. Sentimos mucha tristeza por su partida. No queremos recordarlo triste, porque sabemos que eso no le gustaría. Al contrario, lo recordaremos con esa felicidad, la misma que nos trasmitía siempre”, agregó la Liga.

El Ministerio del Deporte también resaltó la gran carrera deportiva que estaba forjando Ángel Gabriel, así mismo envió un mensaje de condolencia a sus familiares y llegados.

El pequeño fue campeón nacional en el Campeonato Sudamericano 2021 de Gimnasia. - Foto: Archivo particular tomado de Facebook

“Entrega, determinación y responsabilidad. Así se puede definir la vida de Ángel Gabriel Delgado, un joven gimnasta que representó a Colombia por lo alto y que estampó su sello en cada certamen. Paz en su tumba y fortaleza para su familia y amigos cercanos”, señaló el Ministerio.

Por su parte, la Gobernación de Norte de Santander destacó la perseverancia, disciplina y humildad del niño, cualidades que lo llevaron a convertirse en la gran promesa de la gimnasia que era.

Hoy nos duele el alma por la partida de un campeón; Ángel Gabriel Delgado, quien entre sus logros se destacó por ser el Mejor Deportista Revelación; en Ecuador ganó medallas de bronce y plata; en el Panamericano también logró destacarse obteniendo medallas. pic.twitter.com/H4UQThlPRu — Gobernación de Norte de Santander (@GoberNorte) February 6, 2023

“Hoy (lunes) nos duele el alma por la partida de un campeón; Ángel Gabriel Delgado, quien entre sus logros se destacó por ser el Mejor Deportista Revelación; en Ecuador ganó medallas de bronce y plata; en el Panamericano también logró destacarse obteniendo medallas. Su perseverancia, disciplina y humildad, siempre lo mantuvo como una de las promesas de la gimnasia de Norte de Santander. Enviamos un mensaje de condolencia a toda su familia, a sus amigos y la gimnasia de la región”, expresó la Gobernación de Norte de Santander.

La muerte del campeón de la gimnasia en las categorías infantiles ha conmovido a los nortesantandereanos, quienes también han enviado mensajes de condolencia a la familia Delgado Villamizar. Estos son algunos de los comentarios de los internautas.

El niño es recordado como un ejemplo para los estudiantes, niñez y juventud zuliana. - Foto: Colmarco

“Este hijo tan bueno Dios se lo llevó, porque él lo necesitaba. Él estará vivo en el corazón de papá, mamá, toda la familia y todos los que lo conocimos. Que Dios les dé toda fortaleza que se necesita para poder asimilar el vacío”.

“Pedimos al todopoderoso que les dé fortaleza y resiliencia a su familia para aceptar esta pérdida irreparable. Dios lo tenga en su santo reino”.

“Un ángel en el cielo. Terrible perdida no solo para la familia, sino para nuestra región. Muy triste está noticia”.