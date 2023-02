Peligrosa maniobra: hombre fue grabado movilizándose sobre el baúl de un carro en la vía Cali-Jamundí.

Una grave imprudencia fue grabada por un conductor que se movilizaba en la vía Cali-Jamundí (Valle del Cauca).

El video muestra a un hombre movilizarse sentado sobre el baúl de un vehículo color blanco que transitaba en la carretera a una velocidad considerable; por lo que las autoridades se encuentran investigando el hecho para realizar las sanciones correspondientes.

Por fortuna, el hecho no originó una tragedia, sin embargo, dicha maniobra hubiera podido ocasionar la muerte del hombre que iba vestido con una camiseta verde, un pantalón café y zapatillas.

En redes, los internautas no han dudado en rechazar la acción. “Y por eso es que los caleños creemos tanto en Dios, porque todos los días vemos tantas, pero tantas imprudencias y bestialidades que cometen constantemente muchos actores de la vía (no todos), que la única conclusión es que están vivos de puro milagro”; “definitivamente solo pasa en Cali. La ciudad donde no hay autoridad y todos pueden hacer lo que quieran. Terrible”; “igual que en la jungla”; “Cali y el salvajismo total”; “Cali retrocedió 250 años”. Fueron algunos de los comentarios.

De otro lado, en la misma vía se accidentó una pareja identificada como Katherine Tovar y Ricardo Alexis Potes.

La pareja se movilizaba por la vía que de Cali conduce a Jamundí, en una motocicleta de placas DNT 66G. En medio del recorrido habrían chocado de frente contra un poste ubicado en la carretera, que les terminó costando la existencia, indicaron las autoridades de tránsito.

Según información preliminar, Ricardo Potes iba manejando el vehículo, mientras que Tovar iba en calidad de copiloto.

Katherine Tovar y Ricardo Alexis Potes. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

En redes, internautas han lamentado lo ocurrido. “Triste noticia, fortaleza a la familia”; “la vía tiene muchos huecos, sería bueno que las autoridades revisaran”; “tan jóvenes, qué tristeza”, han sido algunos de los comentarios.

Entretanto, en el departamento de Santander se presentó un hecho similar, un joven de 22 años perdió la vida tras estrellarse contra un camión, cuando transitaba por la vía que comunica al municipio de Rionegro con Bucaramanga.

La víctima, quien fue identificada como Camilo Andrés Ordóñez Pinzón, conducía una motocicleta por el sector conocido como Puerto Amor, cuando ocurrió el siniestro la noche del pasado miércoles, 1 de febrero. Las primeras versiones indican que, al parecer, una imprudencia vial habría llevado al motociclista a chocar contra el vehículo.

Accidente en la vía Rionegro - La Costa Atlántica. - Foto: Facebook @CamiloPinzon

Al parecer, Camilo Andrés, quien iba acompañado por otro joven, iba realizando maniobras peligrosas y piques que lo llevaron a perder el control de la moto e impactar contra la parte frontal de un camión de estacas que transitaba en sentido contrario.

El brutal impacto hizo que los ocupantes de la moto cayeran violentamente sobre el asfalto, quedando gravemente heridos; mientras que la motocicleta quedó tirada a unos cuantos metros de los jóvenes.

Por su parte, el conductor del camión habría resultado ileso. Minutos después, decenas de personas, entre ellos familiares de los jóvenes, llegaron al lugar; así mismo una ambulancia, cuyos paramédicos confirmaron que Camilo Ordóñez Pinzón estaba sin signos vitales. El fuerte golpe que recibió le quitó la vida en poco tiempo. Entre tanto, el otro joven fue auxiliado y trasladado hasta un centro médico, donde continúa recibiendo atención médica.

Accidente en la vía Rionegro - La Costa Atlántica. - Foto: Suministrada.

“Es un hecho lamentable, es el luto de una familia; asimismo hay otro joven quien resultó con graves heridas y se recupera en un centro asistencial”, dijo el alcalde de Rionegro, Rubén Villabona.

Sin embargo, otra versión indica que el fatal accidente habría ocurrido por una imprudencia del conductor del camión, quien presuntamente habría intentado adelantar otro vehículo e invadió el carril contrario, es decir, por donde transitaban los jóvenes.

Serán las autoridades quienes, tras realizar la investigación pertinente, establezcan las causas exactas de este lamentable suceso, así como la responsabilidad de los involucrados. El cuerpo de Camilo Andrés fue llevado a la morgue de Medicinal Legal en Bucaramanga.