Quejas relacionadas con salud en la Fomag habrían bajado 52 % entre mayo de 2024 y marzo de 2025

Los del sí

Sary Buelvas, docente del Magdalena, es testigo directa de los cambios en el modelo. “Como parte del Fomag, vine por primera vez a una cita con el internista y sinceramente no esperaba lo que viví. Llegué con reservas, pensando en demoras, pero apenas me acerqué a ventanilla, una joven me dijo: ‘No, profe, venga, aquí la atendemos enseguida’. Todo fue rápido, sin filas ni papeles. Me sentí valorada, como hace tiempo no pasaba”.