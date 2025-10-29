Radican primera denuncia contra Verónica Alcocer por el delito de estafa. Piden a la Fiscalía investigar

Se enreda la situación para la que hasta hace unos días se creía era la primera dama de la nación, Verónica Alcocer. El presidente Gustavo Petro, luego de conocer que su nombre, el de su esposa, hijo y el ministro de Gobierno, se incluyeron en la llamada lista Clinton, aseguró que estaba separado de Alcocer hace varios años.

El país estaba convencido de que las visitas, encuentros y reuniones a las que asistía Verónica Alcocer eran parte de la agenda de la primera dama de Colombia, y la realidad, de acuerdo con el propio presidente Petro, es que no. Alcocer dejó la familia presidencial, pero posaba como esposa del primer mandatario.

Para el profesor Juan Carlos Portilla, experto en anticrimen financiero, las actividades que desarrolló Verónica Alcocer en calidad de primera dama se convierten en los elementos de prueba de una denuncia que radicó en la Fiscalía para que se investigue lo que considera una estafa en favor de terceros.

“Según informaciones difundidas en medios y materiales audiovisuales, se denuncia que la señora Verónica del Socorro Alcocer García habría autorizado y recibido pagos por servicios vinculados al ‘cuidado de imagen’ y asesorías, por montos que superan mil millones de pesos, utilizando recursos públicos o fondos previamente asignados para otros fines”, señala la denuncia.

Los contratos, las actividades y el personal relacionado con los eventos de la ahora ex primera dama, deben ser, en criterio del profesor Portilla, investigados por la Fiscalía por cuanto se destinaron millonarios recursos para cumplir con esa agenda de quien no ostentaba esa condición.

“Se alega la intervención de terceros proveedores, prestadores y posibles sociedades interpuestas que habrían emitido facturas y contratos para justificar los desembolsos, así como la participación de personas relacionadas con la red de confianza de la denunciada en la gestión y ejecución de dichos contratos”, advierte el profesor Portilla en su denuncia.

A la Fiscalía justamente llegó la que sería la primera denuncia contra Verónica Alcocer por el presunto delito de estafa en favor de terceros y que advierte la necesidad de abrir una investigación formal, que no solo incluya a la que se supone era la primera dama, sino a los funcionarios administrativos que facilitaron la firma de contratos relacionados con la inexistente posición de Alcocer en la familia presidencial.

“Estafa en favor de terceros: mediante artificios y simulaciones en la contratación y facturación se habría obtenido un provecho patrimonial en favor de la denunciada y de terceros intervinientes, provocando perjuicio patrimonial para quienes aportaron o dispusieron los recursos”, explicó el denunciante.

Verónica Alcocer, primera dama de la nación; Armando Benedetti, ministro del Interior; Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, y Gustavo Petro, mandatario de los colombianos. | Foto: SEMANA