“Repugnante imaginar a delincuentes de lesa humanidad en casa viendo Netflix”: fiscal sobre propuesta en proyecto del Gobierno

En el proyecto de humanización de las penas que presentará el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, se plantea una polémica reforma que fue advertida por la Procuraduría y que ahora la Fiscalía rechaza con contundencia. Se trata de la posibilidad de otorgar detención domiciliaria a personas procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.

El fiscal Francisco Barbosa no dudó en señalar que es “repugnante” solo pensar que un delincuente condenado por delitos de lesa humanidad termine en su casa disfrutando de las comodidades, mientras las víctimas se quedarán esperando un ejemplo de justicia.

“Es repugnante, absolutamente repugnante, que una persona que haya cometido delitos de lesa humanidad la vayan a meter en una casa para que esté tranquilo viendo un Netflix o viendo series. Tiene que haber alguna sanción si no cual es el mensaje que se le está enviando a este país”, dijo el fiscal.

Barbosa también aseguró que si el Gobierno plantea una propuesta en este sentido e intenta defenderla en el Congreso, le gustaría verle la cara al funcionario que se encargue de discutir o incluso argumentar porqué una persona procesada por delitos de lesa humanidad tendría semejante beneficio.

“Sí a mí me llegan a decir en el Congreso que un delito de lesa humanidad amerita eso, yo quiero verle la cara al funcionario público que lo va a sustentar. Las cosas se hacen bien o no se hacen, a la fuerza no funciona en un país. Pero afortunadamente este país tiene muchos límites desde el punto de vista institucional”, señaló el jefe del ente acusador.

Advirtió el fiscal general que con seguridad una propuesta como está los congresistas ni siquiera pensarán en discutirla; incluso si llegara a aprobarse en la Corte Constitucional, no pasaría una revisión de los magistrados, pues se trata de un mensaje terrible para el país y la comunidad internacional.

“Hay Corte Constitucional, yo creo que rápidamente rechazaría cualquier tipo de norma en ese estilo. Hay Corte Suprema de Justicia y Fiscalía y Procuraduría, yo no me imagino en el congreso votando una disposición de ese calado, siempre ha habido ese tipo de propuestas en la historia constitucional de Colombia, lo que llamamos micos”, explicó Barbosa.

Justamente, el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, en el marco de la audiencia pública donde se discutió el proyecto de humanización de las penas advirtió semejante beneficio para los privados de la libertad condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“Nos preocupa, por ejemplo, que se pretenda conceder prisión domiciliaria a personas que hayan sido condenadas por delitos de lesa humanidad o por crímenes de guerra; esto puede llegar a reñir con el estatuto de Roma y por supuesto con la Corte Penal Internacional”, dijo Sarmiento.

Además, el procurador hizo duros reparos, un decálogo de 10 puntos con las inquietudes del Ministerio Público respecto de los compromisos internacionales en materia de justicia. Aseguró que es una delgada línea que deja en riesgo los logros alcanzados por las instituciones.

Las dudas de la Procuraduría ya quedaron consignadas en la audiencia pública en la que estuvo presente el ministro Néstor Osuna. Fueron tres escasos minutos que tuvo de espacio el Ministerio Público para hacer las observaciones, pero suficientes para lograr el cometido: que el país sepa lo que está en juego.