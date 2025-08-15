Suscribirse

Rescatan a David Santiago Daza, joven que había sido secuestrado en Villavicencio

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, aseguró que hay varias personas detenidas.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 11:37 p. m.
David Santiago Daza, adolescente rescatado de sus secuestradores en Villavicencio.
David Santiago Daza, adolescente rescatado de sus secuestradores en Villavicencio. | Foto: Suministrada a Semana

El Gaula de la Policía rescató con vida a un adolescente de 18 años que había sido reportado como desaparecido en Villavicencio el 12 de agosto.

Se trata de David Santiago Daza, quien había sido secuestrado en la zona alta de la capital del Meta.

“Encontrado con vida y capturados los responsables de la desaparición de David Santiago Daza Reina, joven de 18 años, quien fue retenido por ciudadanos extranjeros en la zona alta de Villavicencio hace tres días”, informó este viernes en la red social X la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

Rafaela Cortés Zambrano. Gobernador del Meta
Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Todo mi agradecimiento al Gaula de la Policía, a la Policía de Colombia y del Meta, quienes desde el día uno de su desaparición, reaccionaron con total efectividad y contundencia, lo cual ha permitido encontrarlo hoy”, añadió la gobernadora.

David Santiago fue valorado inicialmente por personal de la Defensa Civil en el lugar donde fue dejado por sus victimarios.

El plagio del menor mantenía en vilo a los llaneros, quienes han reportado preocupación por la inseguridad en el departamento.

Misterioso secuestro de un caficultor en Antioquia

Un caso similar al de David Santiago sucedió en el suroeste de Antioquia, en el noroccidente de Colombia.

Tras 50 largos días de secuestro, el caficultor Fabio Berrío fue dejado en libertad por sus captores en el municipio de Ciudad Bolívar, a unas tres horas de Medellín en carro.

“Celebramos con alegría la liberación de Fabio de Jesús Berrío Durán, caficultor de Antioquia, quien fue víctima de un secuestro que conmocionó a toda la comunidad cafetera”, dijo la Federación Nacional de Cafeteros en la red social X.

Nos llena de alivio saber que ha vuelto con su familia. Este duro suceso nos recuerda la importancia de la unidad y el compromiso para proteger a quienes, con esfuerzo y dedicación, cultivan nuestro café”, añadió la agremiación.

Don Fabio, como conocen sus amigos al caficultor de 61 años, fue secuestrado por hombres armados el 19 de junio en la Finca La Llorona, vereda La Arboleda de Ciudad Bolívar.

Desde entonces, su hijo Sebastián Berrío, un biólogo de la Universidad de Antioquia, emprendió una campaña para que su papá regresara a casa.

“Pido por la libertad de mi padre, Fabio Berrío, quien fue secuestrado hace ya 13 días. Un campesino y padre ejemplar que ha trabajado de forma incansable toda su vida para sacar adelante a sus hijos. Hoy sufre el flagelo del secuestro, y con él sufrimos todos”, dijo cuando el caficultor acumulaba dos semanas en cautiverio.

Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, respondió al presidente por su alocución: "Me preocupan esas palabras"

