Sale del Ministerio de Justicia la viceministra que impulsó la paz total en el Congreso

En medio de las movidas que se han dado en los últimos días en el Ministerio de Justicia, la viceministra de Política Criminal, Olga Lucía Claros, es otra de las altas funcionarias que sale de ese gabinete después de que Montealegre renunciara y el exmagistrado César Julio Valencia Copete descartara llegar a ese cargo por temas de salud.

Claros Osorio llegó a ese cargo por designación del exministro, Eduardo Montealegre, quien la puso a cargo de impulsar el cuestionado proyecto de ley de paz total, el cual propone rebajas de penas a integrantes de la primera línea, beneficios jurídicos a capos del crimen organizado y hasta salvavidas a integrantes de peligrosos criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.

Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado. | Foto: Colprensa

Sin embargo, con la salida del entonces ministro Montealegre, en medio de la confrontación con el ministro del Interior, Armando Benedetti, la viceministra Claros quedó tambaleando en esa cartera hasta este 20 de noviembre, cuando fuentes del Gobierno confirmaron su salida.

La viceministra Olga Lucía Claros salió de su cargo con toda la controversia que se generó en las últimas horas, después de que el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, descartara su arribo.

El pronunciamiento del presidente Petro en su cuenta de X. | Foto: No

De hecho, el presidente Petro confirmó en su cuenta de X que “lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el gobierno a su pesar y al mío”.

Luego de que se conociera ese resultado médico, el Gobierno nombró al actual secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, como ministro de Justicia encargado, mientras se define el nombre de la persona que quedará al frente de ese gabinete durante los nueve meses que le quedan.

La saliente viceministra de Justicia es abogada de la Universidad Externado, tiene varias especializaciones en derecho público, penal, disciplinario y ciencias criminológicas. Ha sido inspectora de Tránsito en Caquetá, asesora jurídica y secretaría de Educación de ese departamento.