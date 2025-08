Santa Marta, de las fiestas a las inundaciones: se reporta tragedia en medio de la tragedia

Santa Marta inundada por un torrencial aguacero! Consecuencias de la corrupción de políticos que solo saben robar porque el desarrollo de la ciudad no se ve por ningún lado. Nadie responde. Una Ciudad históricamente sin ningún control. pic.twitter.com/jwlZYpQBFs

Respecto a la tragedia de las lluvias en Santa Marta, el alcalde de la ciudad, Carlos Pinedo Cuello, escribió en X, sin reportar víctimas mortales: “Mi gente, hemos recibido muchos reportes de afectaciones y por eso estamos trabajando, desde el primer momento, con todos los organismos de socorro para atender esta emergencia. No están solos, juntos saldremos adelante. Dios con nosotros”.

El caso fue aprovechado por Rafael Martínez, exgobernador del Magdalena destituido por el Consejo de Estado, para lanzar críticas. “En 12 años no se veía, producto de una lluvia, una situación como la que hoy estamos viviendo en Santa Marta. Este es el resultado de una alcaldia orientada al interés particular, al servicio de las mafias y los clanes que se robaron la alcaldia, esto los llevó a descuidar: 1. El mantenimiento de drenajes y rejillas desapareció; desmontaron el banco de maquinarias amarilla que Fuerza Ciudadana y sus tres alcaldías lograron adquirir desde la empresa de servicios públicos. 2. ⁠ Santa Marta hoy inundada gracias a que hace más de un año ha estado inundada de basuras, la empresa intervenida y la secretaría de insfraestructura distrital que debían hacer la interventoria a la concesión para la recolección de residuos sólido están arrodilladas, más allá de que el secreatrio es el esposa de la cabeza de Atesa SA ESP quién sabe qué otras razones habrá para que no metan a cintura a dicha empresa, que desmontó dejando acabar el sistema de recolección de residuos sólidos de carga lateral. 3. ⁠ La alcaldia se olvidó completamente sobre el mantenimiento de los box coulver y los drenajes naturales de la ciudad, hoy cientos de familias están pagando las consecuencias, lastimosamente con sus enseres y negocios. Esto tiene que terminar, la ciudad debe recuperar su rumbo, hay que retomar el cambio con más fuerza".