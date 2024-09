Se fue del apartamento presunto agresor del perro que fue golpeado en ascensor de un conjunto residencial de Bogotá; así fue rescatado

Afortunadamente, tras la valoración, se concluyó que el canino no tenía lesiones visibles, aunque permanecería bajo supervisión del Idpyba para garantizar su bienestar continuo. Sin embargo, la cuidadora del perro informó que “el presunto agresor ya no habita en el predio y que por proceso civil en curso él no volverá al lugar”. Esta situación es crucial, ya que, en caso de que el agresor decida volver, el perro podría ser retirado preventivamente por razones de seguridad.