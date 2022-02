“Si gana, destruye el país; si pierde, promoverá el odio”: Miguel Uribe sobre Gustavo Petro

Miguel Uribe siempre se ha mostrado como uno de los más acérrimos contradictores de Gustavo Petro y su proyecto político, teniendo en cuenta el contraste de ideologías que existen entre ambos. El cabeza de lista del Centro Democrático al Senado de la República tiene un pensamiento mucho más afín a los ideales del uribismo en Colombia, mientras que el precandidato presidencial del Pacto Histórico no ha dudado en mostrar su inclinación por las ideas progresistas de la izquierda en el mundo.

Por esto, Uribe nunca se ha guardado los pensamientos que tiene hacia Petro, asegurando en varias ocasiones que una posible presidencia del líder de la Colombia Humana podría ser desastrosa para el país, alcanzando una crisis igual o peor a la que sufre Venezuela hoy en día.

Así lo explicó en una entrevista que ofreció al medio Nuevo Día, en la que indicó que un hipotético triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo podría significar la destrucción total de Colombia.

“Lo conozco bien. Como concejal, lo desenmascaré. Petro representa una de las peores administraciones, ineficiente y corrupta. Les miente a los colombianos, promete lo que no puede cumplir, reivindica la violencia, no reconoce las decisiones que no le convienen, pasa por encima de las instituciones, promueve las vías de hecho”, manifestó Uribe.

Asimismo, detalló que, aunque lo ideal es que Petro pierda las elecciones, su simple participación en estas es una amenaza para la democracia colombiana. Según los expertos, es casi seguro que, en caso de no ganar, el senador de izquierda tendría la segunda mayor votación, lo que le daría derecho a ocupar nuevamente su curul en la Cámara Alta, gracias a lo que se conoce como el Estatuto de la Oposición.

Sinvergüenza ud que pretende reescribir historia del país al que ha incendiado con violencia y odio.



Sinvergüenza ud que pretende destruir la misma democracia que lo indultó.



Sinvergüenza ud que calla ante corrupción y violencia que le conviene. https://t.co/45Pg2yHNm6 — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) January 7, 2022

Dicha ley es una garantía para que el segundo candidato con mayor número de votos, así como su fórmula vicepresidencial, tengan derecho a ocupar un puesto en el Senado y otro en la Cámara de Representantes, respectivamente.

Por esto, para Miguel Uribe, Petro “representa una opción peligrosa para la democracia porque nos promete que si llega, no suelta el poder”.

“Gane o pierda, es un peligro: si gana, destruye el país y si pierde, va a seguir promoviendo el odio y la violencia desde el Congreso”, concluyó.

La valla de Miguel Uribe en contra del petrismo

Cabe recordar que no es la primera vez que Miguel Uribismo se manifiesta en contra de Petro y de sus adeptos en esta campaña electoral, pues incluso en días pasados habría ordenado que se instale una valla para criticar el petrismo en Colombia.

En conversación con SEMANA, Uribe aseguró que el medio publicitario estará colocado entre la carrera 9 con calle 127, en Bogotá, por los próximos 19 días antes de las elecciones legislativas en las que el Pacto Histórico espera ganar una buena cantidad de curules en el Congreso de la República.

“Estamos a 19 días del momento más importante de esta elección y es definir el Congreso. Determinará no solamente quién va a ser el próximo presidente, sino especialmente es el seguro de vida de la democracia y la libertad”, explicó el candidato uribista.

En la valla aparecen los rostros de varios viejos conocidos del petrismo como el de su máximo representante, Gustavo Petro, así como de algunos de sus seguidores que hoy sueñan con reelegirse en el Senado de la República: Gustavo Bolívar, cabeza de lista del Pacto; Roy Barreras, Iván Cepeda y León Fredy Muñoz. Además, aparece también Piedad Córdoba, que sueña con volver a la Cámara Alta, a pesar de las investigaciones en su contra por supuestos nexos con la extinta guerrilla de las Farc.

“Hoy tenemos un riesgo evidente, y es la Presidencia de un candidato que destruirá la democracia y acabará con la libertad, pero gane o pierda, Gustavo Petro seguirá siendo un riesgo para el país. Si pierde, volverá a ser senador y probablemente tendrá diez, 15 o más senadores. Lo que se constituirá como un grupo que perseguirá a la fuerza pública, al empresario, a la propiedad privada, a todo aquel que no piense como ellos”, añadió Uribe en conversación con este medio.