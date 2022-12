Si usted es cliente de Davivienda, estos son los servicios que ya puede usar tras falla masiva en las plataformas del banco. Hay hermetismo sobre qué pasó

Este jueves en la tarde, las redes sociales se llenaron de mensajes de colombianos que vivían situaciones hilarantes. Ciudadanos con los carros de mercado llenos y sin tener cómo pagarlos, otros varados en restaurantes o gasolineras. Nadie podía hacer efectivo el pago de lo que consumía, pues las tarjetas de Davivienda no servían. Ni siquiera los que acudían a cajeros electrónicos podían sacar su dinero.

Este viernes, sus clientes amanecieron con una buena noticia. “Todos los canales están funcionando normalmente. Davivienda Móvil, DaviPlata, empresas, web”, le confirmó Davivienda a SEMANA.

Davivienda se pronunció el jueves en la noche sobre lo que había sucedido. La entidad bancaria manifiestó que se registraron en el funcionamiento de algunos canales del banco y que también se trasladó esta misma novedad en DaviPlata, cuyos servicios estuvieron restringidos. Indicó además que, a través de su equipo de expertos en el área de tecnología, se tomaron las acciones pertinentes para resolver las dificultades registradas.

Así mismo, señaló el banco para los clientes que requieran efectivo: “Ya la red de cajeros automáticos está habilitada y en funcionamiento, al igual que nuestras oficinas”. Además, expresa que “quienes requieren hacer uso de sus medios de pago ya lo pueden hacer a través de comercios y usar sus tarjetas de crédito sin ningún problema”.

“A nuestros clientes empresariales les informamos que los portales Pyme y Corporativo ya se encuentran en total funcionamiento”, dijo.

Sobre qué ocasionó estas fallas intermitentes, la entidad no dio claridades y la realidad es que los usuarios aún no saben qué pasó. Sin embargo, afirmó que esta situación no puso en riesgo la seguridad de los recursos de sus clientes; al igual, enfatizó en que “el origen de esta situación no se debe a ningún tipo de ataque ni se ha vulnerado la infraestructura del banco”.

“Agradecemos la comprensión y paciencia, y lamentamos los inconvenientes, que esperamos resolver en el menor tiempo posible”, puntualiza el escueto comunicado.

La falla masiva que desesperó a los colombianos

Un verdadero caos digital enfrentó el país por cuenta de la sorpresiva caída y fallas en las plataformas digitales de dos de los bancos con más clientes en el país. Se trata de Davivienda y Bancolombia que duraron horas con sus plataformas caídas o con intermitencias y los ciudadanos simplemente han tenido que conformarse con dejar sus transacciones pendientes, por importantes y urgentes que estas sean.

Ante la impotencia de los clientes, que se da en todo país, SEMANA se comunicó con la Policía para indagar si se trata de una operación de hackeo masivo en el país, pues está el antecedente de lo que viene sucediendo con la EPS Sanitas, que lleva varios días con sus plataformas caídas por cuenta de un ataque de este tipo, y señalaron que no hay reportes.

También informaron fuentes policiales que las entidades bancarias tampoco se han comunicado con las autoridades para reportar daños.

@Bancolombia Que pasa con la aplicación, nunca sirve para transferir a nequi. Pésimo servicio. — Jaider (@Jaider65163947) December 1, 2022

Las afectaciones comenzaron a hacerse evidentes desde las 8:00 a. m., y persistieron a lo largo del día. De acuerdo con algunos clientes, al comunicarse por la línea de atención, las asesoras les informan que la falla que se presentaba en el sistema estaba ocasionando restricciones para acceder al banco, tanto por el portal web, como por la aplicación.

o sea @Davivienda brilla por su ausencia y solución. Todas las plataformas estan caídas desde hace horas y no hay una comunicación oficial y formal para los clientes acerca de qué es lo que esta pasando...@SFCsupervisor — PauMG (@PaitoMeGa) December 1, 2022

Así mismo, en el uso de las tarjetas débito y crédito se estaban registrando afectaciones, toda vez que al intentar realizar algún pago en establecimientos comerciales o retirar dinero en los cajeros, el sistema les arrojaba error en el ingreso de los PIN o claves de seguridad.

Los cajeros de @davivienda están caídos en Pasto.

La plataforma de bancolombia @bancolombia también está caída.

¿Que está pasando con el sistema financiero privado de este país? pic.twitter.com/UlM1BrzSPI — Paula Mogollón (@paamogar) December 1, 2022

De acuerdo con fuentes consultadas por SEMANA, la falla masiva también impactó las operaciones presenciales en las distintas sucursales, por lo que los clientes que fueron a realizar consignaciones o depósitos no pudieron tener una solución al respecto.

Al parecer, las afectaciones no eran únicamente de Davivienda, sino que las intermitencias en el servicio se estaban presentando en otros bancos, e inclusive algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) registraban fallas a nivel tecnológico, lo cual está dificultando la atención de sus clientes.

Desde Davivienda se conoció que están adelantando una reunión extraordinaria de manejo de crisis, tendiente a encontrar soluciones que permitan normalizar los servicios, así como darles un parte de tranquilidad a sus más de 19 millones de clientes en todo el país, que estaban esperando conocer la realidad de lo que se estaba presentando y cuándo se restablecerían los servicios financieros.

La plataforma de @Davivienda está caída, no hay como hacer operaciones bancarias. No se pueden hacer pagos por PSE, ni con tarjeta, ni sacar efectivo... Muy GRAVEEE — Sandra Hernandez (@SandrahvInt) December 1, 2022

El caso de Bancolombia es menos grave, la plataforma ha tenido fallas en el sistema desde horas de la mañana, pero el sistema ya está restableciendo su normalidad. Señalan desde el banco que no se trató de un ataque o un saboteo, sino de un problema interno.

Pero fue un hecho, y así lo reportaron sus clientes, que han tratado de hacer transacciones a través de su plataforma y su app, desde el celular, y esta ha reportado error.

Sin embargo, su plataforma de Nequi sí tiene fallas, como regularmente viene ocurriendo, y así le han contestado a algunos clientes que han puesto sus quejas a través de las redes sociales.

¡Hola! En este momento presentamos inconvenientes para realizar transferencias a Nequi, el resto de transacciones funcionan con normalidad. Trabajamos para restablecer pronto. Gracias por tu paciencia. — Bancolombia (@Bancolombia) December 1, 2022

SEMANA también se comunicó con la Fiscalía para averiguar si desde esa entidad también se han generado alertas por las fallas que presentan estas dos grandes entidades bancarias. La respuesta fue que no hay reportes de este tipo ni denuncias de los bancos.

La misma respuesta fue recibida por este medio de parte del gremio que representa a los bancos en Colombia, Asobancaria, que, a través de su director de seguridad y operaciones, quien explicó que no se han presentado reportes.

“Por ahora los Bancos no nos han reportado un ataque”, fue la respuesta a SEMANA.

Sin embargo, sí tienen ya abierta una investigación por el ataque informático del que fue víctima la organización Sanitas, y que puso en jaque todas sus plataformas y que fue reconocido por la misma entidad como una operación de hackers contra la entidad.

Así incluso lo comunicó en los últimos días Keralty, el consorcio médico propietario de Sanitas al reconocer el ataque de que fueron víctimas, y que aún genera inconvenientes en la prestación del servicio. En este caso, señalan desde la Fiscalía, ya hay una investigación abierta.