Suspendida la medida de las tabletas inteligentes de los taxistas de Bogotá

En Bogotá, casi 2.000 taxistas de los 49.605 activos en la ciudad, ya se acogieron a la medida de la Secretaría de Movilidad para modernizar su servicio. Esta consiste en instalar una tablet en el espaldar de las sillas delanteras para que el usuario pueda saber, entre otras cosas, quién es la persona que está manejando y si tiene todos sus papeles en orden. Además, los ciudadanos pueden conocer con antelación la tarifa del servicio, la ruta, la duración del trayecto, y también tienen la opción de calificar el servicio. Con este plan el Distrito se propuso a mejorar el la experiencia en taxi para que pudieran competir con Uber.

Para que los usuarios pudieran gozar de esos beneficios, los conductores tenían un plazo máximo hasta el 30 de junio para renovar su nueva Tarjetas de Control digital. Esta garantizaba que los taxistas tenían paga su seguridad social, y en orden la licencia de conducción, el SOAT y la revisión tecnomecánica del vehículo. Pero además tenían plazo hasta el 30 de agosto para que los casi 50.000 vehículos de la ciudad contaran con las tabletas digitales, con la que los usuarios podían verificar esa información.

Sin embargo, este jueves el Ministerio de Transporte anunció que la medida quedaría suspendida provisionalmente hasta que se analice el piso jurídico para que estas plataformas tecnológicas puedan funcionar. Esta decisión obedece a una recomendación del Consejo de Estado en la que se le solicitaba al ministerio levantar temporalmente la Resolución 2163 de 2016, que reglamentaba las plataformas digitales para el servicio de taxi en el país.

El Secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, dijo que "el Distrito confía plenamente en que se subsane este tema procedimental, que es de forma y no de fondo, por lo que esperamos seguir adelante con la implementación del Taxi Inteligente”.

Como la medida no estará en vigencia por el momento, queda la inquietud de si los taxistas tendrían o no que renovar su Tarjeta de Control de forma digital, qué harán mientras tanto aquellos que ya implementaron la tecnología y cuándo se aplicaría la norma.

El gremio de taxistas seguramente no protestará ya que desde que el Distrito les explicó la normal ha manifestado su inconformidad. Varios argumentan que no tienen garantías de seguridad y que con ese dispositivo se convierten en un blanco para los ladrones, que la inversión que tendrían que hacer no baja del millón de pesos, y que la tarifa para los usuarios se aumentaría. Habrá que esperar el resultado del análisis del Min Transporte y si este resuelve los miedos y las inquietudes de los taxistas.