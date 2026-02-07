La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, el pasado martes 3 de febrero en horas de la madrugada, es calificada de “alta relevancia” por su perfil criminal y es interpretada como una prueba de Gustavo Petro hacia Donald Trump de que en Colombia sí se combate el narcotráfico.

La entrega de Pipe Tuluá no es el simple envío de un narco que llega a responder ante autoridades judiciales extranjeras, pues su extradición se dio horas antes del crucial encuentro entre los presidentes Petro-Trump en la Casa Blanca.

La relación entre los dos jefes de Estado estaba tensa tras las graves acusaciones de Trump contra Petro, a quien incluso llamó jefe del narcotráfico.

En diálogo con SEMANA, el director de la Dijín, el coronel Elver Alonso Sanabria, reveló detalles del expediente contra Pipe Tuluá, que lo tiene compareciendo ante una Corte Federal de Texas por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria. Foto: DIJÍN

SEMANA: Coronel, ¿hay suficientes pruebas para vencer a Pipe Tuluá en juicio?

Coronel Elver Alonso Sanabria: Dentro de la investigación se pudo establecer el envío de droga utilizando canales o acercamientos con el cartel de Sinaloa de México. En el desarrollo de cada una de estas evidencias quedó claro el liderazgo de él como cabecilla principal de esta estructura criminal denominada La Inmaculada.

SEMANA: Es decir, ¿Pipe Tuluá sí es un narcotraficante?

E.S.: Lo que queda claro es que las evidencias fueron recuperadas y procesadas de una manera profesional y diáfana, con las que se logra demostrar un tema de narcotráfico y concierto para delinquir en el que esta persona organizaba el envío de droga hacia Estados Unidos.

Alias Pipe Tuluá se declarará no culpable en los Estados Unidos por el cargo de narcotráfico

SEMANA: ¿Qué hay en el expediente de Pipe Tuluá?

E.S.: Un proceso investigativo en el que se trabajó y se articuló con agencias internacionales como la DEA, los Marshall y, desde luego, la Policía Nacional. En él se emplearon técnicas judiciales como agentes encubiertos, además de la interceptación legal de comunicaciones, lo cual, sin duda alguna, deja en evidencia que es un trabajo serio, transparente y diáfano.

SEMANA: ¿El caso de Pipe Tuluá demuestra que sí hay cooperación con Estados Unidos?

E.S.: Aquí, sin duda alguna, queda en evidencia la cooperación sólida y efectiva entre Estados Unidos y Colombia. Pero, además, es un trabajo articulado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y, desde luego, agencias internacionales como la DEA y los Marshall, que fueron fundamentales a través de la cooperación judicial. Se trata de una acción decisiva contra las redes criminales que delinquen más allá de las fronteras.

Según las autoridades, Pipe Tuluá tenía un ejército de sicarios al servicio de organizaciones criminales de alto impacto como las disidencias de las Farc, que delinquen en el Valle del Cauca. Foto: COLPRENSA/ SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA: ¿Cuál es el perfil criminal de Pipe Tuluá?

E.S.: Aquí estamos hablando de más de un centenar de homicidios, que ordenaba aun estando privado de la libertad. El perfil criminal de este delincuente data de más de 20 años generando terror, miedo, especialmente en el departamento del Valle (del Cauca), donde sufrieron realmente las acciones criminales y terroristas fraguadas y ordenadas por este delincuente, por Pipe Tuluá.

SEMANA: ¿Esos crímenes quedarán en la impunidad porque Pipe Tuluá fue extraditado?

E.S.: Puedo asumir el compromiso de que estos casos se seguirán investigando, porque este sujeto acá en Colombia está condenado a 32 años, precisamente por los crímenes cometidos.

Radican primera denuncia tras la revelación de Vicky Dávila y la presunta financiación de alias Pipe Tuluá en la campaña Petro Presidente

SEMANA: ¿Qué otros homicidios cometió Pipe Tuluá?

E.S.: Usted recuerda que lo que originó que la Policía Nacional asumiera la responsabilidad y la custodia de este delincuente fueron precisamente los homicidios que venía ordenando y ejecutando a través de una estructura criminal sicarial denominada Mago (Muerte a Guardias Opresores), cuyo fin y propósito era afectar a los funcionarios del Inpec. Murieron más de diez funcionarios de esta institución y eso fue lo que permitió, desde junio de 2025, que la Policía iniciara los controles más rigurosos para, sobre todo, cortarle esa comunicación con La Inmaculada, la estructura criminal que él empleó para cometer esos homicidios o muertes de guardianes.

SEMANA: ¿La Inmaculada de Pipe Tuluá con quién más trabaja?

E.S.: La injerencia criminal de esta estructura delincuencial se concentra especialmente en el norte del Valle, en Tuluá. Según la información que hemos procesado, estaríamos hablando de alrededor de unos 40 a 50 integrantes dedicados al tráfico local de estupefacientes, pero también de una actividad criminal como el homicidio selectivo al servicio de otras estructuras criminales.

Alias Pipe Tuluá, extraditado a Estados Unidos. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

SEMANA: ¿Quién es el sucesor de Pipe Tuluá?

E.S.: Ya estamos articulando toda la información de inteligencia generada por las distintas agencias, tanto de la Policía Nacional como también de agencias internacionales, para lograr establecer realmente cuál es ese sucesor de Pipe Tuluá. Este es un sujeto que le hizo enorme daño al país, que en realidad no creo que salga otro delincuente tan malo como él.

Hemos obtenido algunas informaciones de inteligencia que las estamos valorando. También quiero aprovechar para hacerles la invitación a los colombianos de que, así como nosotros les hemos cumplido con la extradición de este sujeto, es importante que nos suministren información que nos permita anticiparnos frente al accionar criminal de esta estructura delincuencial. Alias Pipe Tuluá ha estado en el centro de polémicas. En julio de 2025 se hicieron acercamientos para convertirse en gestor de paz, en el marco de la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro. La idea del Gobierno era dejar por fuera de circulación del mundo criminal a este sujeto, que había dejado en el Valle del Cauca una estela de sangre con su ejército de sicarios, según las autoridades.

Gustavo Petro revela detalles de la extradición de Pipe Tuluá a EE. UU.: “Intentó comprar la paz”

Los expedientes que detallan su trayectoria criminal señalan que comenzó en 2008 trabajando como sicario y cobrador de extorsiones para un componente de Los Rastrojos, en el departamento del Quindío, al mando de alias Ballena, quien hoy se encuentra privado de la libertad. En los documentos del prontuario criminal de Tuluá en poder de la Policía y que conoció SEMANA, se señala: “Desde 2018, Andrés Felipe Marín Silva reforzó sus vínculos con extintos capos del cartel de Cali y Norte del Valle, como alias Alacrán, alias Martín Bala y, tiempo después, se unió con alias Guacamayo, alias Capulina y alias Diego Optra, con quienes consolidaron la estructura criminal denominada La Gran Alianza”.

De acuerdo con la información oficial de la Policía, como cabecilla de La Inmaculada, desde 2023 buscó establecer una “identidad criminal” mediante panfletos amenazantes, buscando vincularse a un proceso de diálogo en el marco de la cuestionada paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y firmando en cada uno de estos mensajes como “Att: La oficina de Tuluá”.

El día que se reunieron los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, alias Pipe Tuluá, considerado un temido narco por la Policía, fue extraditado hacia Estados Unidos. Foto: Juan Diego Cano

La polémica más reciente de Pipe Tuluá se dio a conocer por la denuncia que hizo Vicky Dávila, candidata a la presidencia de la república, quien reveló un audio en el que Marín aseguró que le había entregado dinero a Juan Fernando Petro, hermano del mandatario Gustavo Petro, para la campaña presidencial. Pipe Tuluá aseguró que las pruebas de estos hechos, que configuran un escándalo gigantesco, solo comparado con el ingreso de dinero del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, las entregaría a los Estados Unidos, país al que fue extraditado por su rol como narcotraficante, según la Policía.