El presidente Gustavo Petro entregó detalles de la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos, horas antes de la reunión que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En el mensaje que publicó Petro desde Washington, expresó: “Ha sido extraditado, de acuerdo a mi orden, el señor alias Pipe Tuluá, jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca”.

“Intentó comprar funcionarios y comprar la paz. La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la violencia”, subrayó el mandatario.

También dijo: “Quien desee hacer la paz con la sociedad colombiana debe saber de antemano que la sinceridad es fundamental, que la mentira y la utilización solo llevará al fracaso y a la muerte. La paz no se compra ni se vende”.

Sobre la extradición de alias Pipe Tuluá, el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, manifestó: “Cumpliendo su orden, presidente @petrogustavo. Alias “Pipe Tuluá” fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6 % más que el segundo mandato de Uribe”.

“La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”, recalcó el alto funcionario del Gobierno nacional.

Entre tanto, en la madrugada de este 3 de febrero, el mismo Idárraga, también secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, confirmó que Pipe Tuluá fue extraditado.

Lo que se sabe es que Pipe Tuluá se puso al servicio de los narcos como cobrador de deudas, y así reclutó un pelotón de sicarios. Se ganó la confianza de millonarios criminales y se convirtió en líder de la banda conocida como La Inmaculada.

Finalmente, estuvo en la cárcel de Tuluá hasta que una revuelta dejó una decena de muertos. Lo trasladaron y fue cuando declaró a los funcionarios del Inpec, principalmente guardianes, en objetivo militar, y cumplió su amenaza. Una decena de guardianes fueron asesinados.