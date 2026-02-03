Política

Gustavo Petro revela detalles de la extradición de Pipe Tuluá a EE. UU.: “Intentó comprar la paz”

El mandatario indicó que la extradición se dio por su orden directa

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 2:38 p. m.
Gustavo Petro y Pipe Tuluá.
Gustavo Petro y Pipe Tuluá. Foto: Foto Presidencia y foto suministrada a SEMANA API

El presidente Gustavo Petro entregó detalles de la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos, horas antes de la reunión que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Entonces la orden es…”: el último mensaje de alias Pipe Tuluá antes de su extradición a los Estados Unidos

En el mensaje que publicó Petro desde Washington, expresó: “Ha sido extraditado, de acuerdo a mi orden, el señor alias Pipe Tuluá, jefe de una de las bandas más sanguinarias del centro del Valle del Cauca”.

“Intentó comprar funcionarios y comprar la paz. La paz no se compra, se hace si el corazón la acepta como el camino para acabar la violencia”, subrayó el mandatario.

También dijo: “Quien desee hacer la paz con la sociedad colombiana debe saber de antemano que la sinceridad es fundamental, que la mentira y la utilización solo llevará al fracaso y a la muerte. La paz no se compra ni se vende”.

Política

Gustavo Bolívar vaticinó cómo le irá a Petro en su reunión con Donald Trump: “Contrario a lo que muchos creen”

Política

Gustavo Petro tuvo roce con Álvaro Uribe a pocas horas de su cita con Donald Trump: “El M-19 no es enemigo suyo”

Estados Unidos

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; todo listo para el encuentro: empiezan a llegar miembros del Gobierno de EE. UU.

Política

Gobierno y Pacto Histórico se alinearon para convocar a movilizaciones para este martes: ¿apoyo a Gustavo Petro o a la candidatura de Iván Cepeda?

Política

Esta es la carta que Abelardo de la Espriella envió hoy a Donald Trump: “Pregúntele a Maduro sobre sus vínculos con Petro”

Política

Laura Sarabia presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos y dijo que el monarca quiere volver a Colombia: “Fue un honor”

Política

‘Ad portas’ de elecciones, Álvaro Uribe advierte sobre compulsa de copias de la justicia en su contra. La califica de “abusiva” e “infame”

Mundo

Empresarios alertan al Senado de EE. UU. por “deterioro” en Colombia antes de la reunión Petro-Trump

Mundo

Viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos: claves detrás del encuentro con Donald Trump

Mundo

Visita de Petro a EE. UU.: claves para entender el momento político entre Colombia y Washington

Sobre la extradición de alias Pipe Tuluá, el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, manifestó: “Cumpliendo su orden, presidente @petrogustavo. Alias “Pipe Tuluá” fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6 % más que el segundo mandato de Uribe”.

“La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”, recalcó el alto funcionario del Gobierno nacional.

Entre tanto, en la madrugada de este 3 de febrero, el mismo Idárraga, también secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, confirmó que Pipe Tuluá fue extraditado.

Lo que se sabe es que Pipe Tuluá se puso al servicio de los narcos como cobrador de deudas, y así reclutó un pelotón de sicarios. Se ganó la confianza de millonarios criminales y se convirtió en líder de la banda conocida como La Inmaculada.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; candidatos hablan del encuentro: “Llega a buscar una foto y vender un relato”

Finalmente, estuvo en la cárcel de Tuluá hasta que una revuelta dejó una decena de muertos. Lo trasladaron y fue cuando declaró a los funcionarios del Inpec, principalmente guardianes, en objetivo militar, y cumplió su amenaza. Una decena de guardianes fueron asesinados.

Más de Política

Gustavo Bolívar, Gustavo Petro y Donald Trump.

Gustavo Bolívar vaticinó cómo le irá a Petro en su reunión con Donald Trump: “Contrario a lo que muchos creen”

Gustavo Petro, Álvaro Uribe, Donald Trump

Gustavo Petro tuvo roce con Álvaro Uribe a pocas horas de su cita con Donald Trump: “El M-19 no es enemigo suyo”

Reunión Petro Trump.

🔴 EN VIVO | Reunión Petro-Trump, martes 3 de febrero; todo listo para el encuentro: empiezan a llegar miembros del Gobierno de EE. UU.

El Pacto Histórico y el Gobierno nacional convocaron a movilizaciones para este martes 3 de febrero.

Gobierno y Pacto Histórico se alinearon para convocar a movilizaciones para este martes: ¿apoyo a Gustavo Petro o a la candidatura de Iván Cepeda?

Gustavo Petro y Pipe Tuluá

Gustavo Petro revela detalles de la extradición de Pipe Tuluá a EE. UU.: “Intentó comprar la paz”

Abelardo de la Espriella envió hoy a Donald Trump: “Pregúntele a Maduro sobre sus vínculos con Petro”

Esta es la carta que Abelardo de la Espriella envió hoy a Donald Trump: “Pregúntele a Maduro sobre sus vínculos con Petro”

Laura Sarabia tras su visita al rey Carlos.

Laura Sarabia presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos y dijo que el monarca quiere volver a Colombia: “Fue un honor”

Durante su visita, Álvaro Uribe destacó el papel de Paloma Valencia como una de las principales figuras de su partido, resaltando su trayectoria política, su trabajo legislativo y su postura firme frente a temas como la seguridad, la defensa de la institucionalidad y el desarrollo regional.

‘Ad portas’ de elecciones, Álvaro Uribe advierte sobre compulsa de copias de la justicia en su contra. La califica de “abusiva” e “infame”

Iván Cepeda, CNE

Candidatura de Iván Cepeda: CNE analizará manifestación de impedimento de conjuez clave en el proceso

Se acerca la reunión de Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Día clave para Colombia en Washington: ¿qué pasará luego de cumbre Petro-Trump?

Noticias Destacadas