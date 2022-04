Tras preconteo de elecciones legislativas aparecieron más de un millón de votos, según Registraduría

Las elecciones legislativas e interpartidistas que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo en Colombia han estado en medio del ‘ojo del huracán’ por los resultados del conteo y preconteo de los votos, algo que ha generado dudas entre la ciudadanía.

Sin embargo, el registrador Nacional, Alexander Vega, ha insistido en que no hubo fraude y, que por el contrario, lo que se presentó fue una serie de irregularidades por parte de los jurados de votación, algo que ya es de conocimiento de la Fiscalía y entes de control.

Es por ello que, según Vega, en medio del preconteo aparecieron cerca de 1′026.000 votos. Por lo tanto, en Noticias RCN, el registrador Nacional explicó que no solo aparecieron 500.000 votos del Pacto Histórico, sino muchos más de otros partidos políticos.

Es de destacar que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio es del 1 % y 2 %, pero en esta ocasión la diferencia supera el 7 %.

¿Qué pasó con los votos? ¿De dónde salieron los demás votos luego del preconteo? Esto fue lo que el registrador respondió⬇️ pic.twitter.com/Ny5daCtWY9 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 12, 2022

El pasado 4 de abril, el registrador Nacional también se refirió en Vicky en Semana a la polémica en la que se ha visto envuelta esa entidad a raíz de presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 13 de marzo.

“Encontramos 5.109 mesas con una posible actuación dolosa por parte de los jurados de votación. Los transmisores tenían que verificar los votos de esos formularios E14 y encontramos que no solo incumplieron la instrucción de la Registraduría y las capacitaciones, que era poner un asterisco única y exclusivamente donde un partido o candidato obtuviera los votos (...) rayaron todos los formularios, era imposible la digitalización, la transmisión o la visibilidad”, relató Vega en aquel entonces en Vicky en Semana.

Aún así, aclaró que las mesas donde se presentaron dichas irregularidades ya fueron escrutadas por jueces de la República. Dijo que si bien en las 23 mil mesas en total podían haber errores humanos, en las 5.109 sí encontraron fallas, las cuales las autoridades y entidades encargadas analizarán para ver si hubo mala intención.

“No entendemos por qué después de poner los votos, tacharon los votos encima de los formularios, por qué rayaron de esa manera los formularios. A pesar que la capacitación y los instructivos decía que no podía hacerse, aún así lo hicieron. Y hemos encontrado en esas 5.109 mesas actitudes dolosas de los jurados que querían, no solo afectar el diligenciamiento, sino la votación de los candidatos y los partidos”, recalcó en Vicky en Semana el registrador.

El registrador Nacional señaló que, teniendo en cuenta lo anterior, envió a la Fiscalía y la Registraduría un informe competo que contiene los nombres de los jurados de votación y a qué sector pertenecían.

“Tenemos claro que en esas mesas de votación habían jurados, postulados los partidos políticos. Con esta información, estos elementos de prueba que vamos a enviar a la Procuraduría y a la Fiscalía, creo que además de determinar si hubo un dolo real, también se puede determinar es si efectivamente hubo alguna actuación de carácter colectivo o una intención para afectar el preconteo. Por eso vamos a entregar todos los elementos de prueba y lo que tenemos es muy disiente, son cientos y miles de formularios que vienen con los comportamientos de estos jurados. No es habitual, se puede hablar de un tachón, de una corrección, una observación, pero no de esta clase de diligenciamiento”, aseveró el registrador Nacional en dicha entrevista.

Contó que han encontrado escrutinios en Colombia donde los jurados ni siquiera diligenciaron en los formularios E14, sino en hojas papel bond.

Además, el funcionario aseguró que no hay posibilidad de fraude electoral en Colombia y explicó que si bien se afectó el preconteo de las recientes elecciones, los votos siempre llegan a donde los jueces de la República. Por lo tanto, señaló que por más que un jurado intente dañar un formulario, no poner la información de los votos o alterar los resultados, al final los sufragios llegan a las comisiones escrutadoras y allí es donde se hace el escrutinio.