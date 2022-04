Registrador Alexander Vega deberá presentarse ante el Consejo de Estado en demanda contra su elección

Para el próximo 6 de abril quedó programada la audiencia en la que se argumentará la demanda presentada en contra de la elección de Alexander Vega Rocha como Registrador Nacional del Estado Civil, para el período 2019-2023. En la acción judicial presentada por el Frente de Respuesta Social Anticorrupción se indica que se presentaron “violaciones cometidas por los presidentes del Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia durante la fase de entrevista del proceso de elección”.

Igualmente, se cuestiona el hecho que el trámite no se realizara de forma reservada como exige la ley. Pese a que la demanda fue radicada en diciembre de 2019 hasta ahora el despacho del magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez Parra tomó la decisión de convocar la audiencia pública. En la citación, conocida por SEMANA, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo citó al Procurador Segundo Delegado ante el Consejo de Estado, un representante de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Igualmente se convoca a los magistrados Álvaro Fernando García Restrepo y José Francisco Acuña Viscaya (Corte Suprema de Justicia), Álvaro Namen Vargas (Consejo de Estado), Gloria Stella Ortiz Delgado (Corte Constitucional). Así como a los demandantes José Roberto Acosta Ramos, León Valencia Agudelo, Camilo Alberto Enciso y Carolina Munevar Ospina.

Esto debido a que el despacho del magistrado Álvarez Parra unificó las tres demandas que se presentaron contra la designación y posterior elección de Vega como nuevo Registrador Nacional del Estado Civil.

En el marco de este caso los presidentes de las altas cortes para el 2019 justificaron el hecho que el proceso de votación no se adelantó en la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. “Ese ese día se presentaron marchas que afectaron el ingreso al centro de la ciudad, por lo que cambiaron el lugar de la elección”.

Después de la audiencia la Sección Quinta del Consejo de Estado deberá definir si existen o no méritos para avalar las pretensiones de la demanda unificada, es decir, si se anula o no la elección de Alexander Vega como Registrador Nacional del Estado Civil.

El Registrador se defiende

En medio de la lluvia de críticas y cuestionamientos por las fallas en el proceso de conteo de votos en las elecciones que se adelantaron el pasado 13 de marzo para la conformación del Nuevo Congreso -y que llevo incluso a la propuesta de un reconteo- el Registrador Nacional del Estado Civil se defendió de los señalamientos en una entrevista exclusiva con SEMANA.

En Vicky en Semana, Alexander Vega recalcó que durante las elecciones no hubo nada relacionado con fraude, y más bien serias inconsistencias por parte de los jurados. “Encontramos 5.109 mesas con una posible actuación dolosa por parte de los jurados de votación. Los transmisores tenían que verificar los votos de esos formularios E14 y encontramos que no solo incumplieron la instrucción de la Registraduría y las capacitaciones, que era poner un asterisco única y exclusivamente donde un partido o candidato obtuviera los votos (...) rayaron todos los formularios, era imposible la digitalización, la transmisión o la visibilidad”.

Aún así, aclaró que las mesas donde se presentaron dichas irregularidades ya fueron escrutadas por jueces de la República. Dijo que si bien en las 23 mil mesas en total podían haber errores humanos, en las 5.109 sí encontraron fallas, las cuales las autoridades y entidades encargadas analizarán para ver si hubo mala intención.

“No entendemos por qué después de poner los votos, tacharon los votos encima de los formularios, por qué rayaron de esa manera los formularios. A pesar que la capacitación y los instructivos decía que no podía hacerse, aún así lo hicieron. Y hemos encontrado en esas 5.109 mesas actitudes dolosas de los jurados que querían, no solo afectar el diligenciamiento, sino que la votación de los candidatos y los partidos”, explicó.