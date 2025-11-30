Trump confirmó conversación con Maduro y Petro aprovechó para lanzar propuesta: “Ofrezco Cartagena”

Este domingo 30 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recientemente tuvo una conversación telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Mientras iba a bordo del Air Force One, algunos periodistas quisieron profundizar con Trump sobre lo que había hablado con Maduro, pero este no quiso ahondar en el tema.

“No quiero comentar sobre eso, la respuesta es sí. No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica“, respondió Trump a los periodistas.

🇺🇸🇻🇪 | Donald Trump confirmó que habló telefónicamente con Nicolás Maduro:



"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica".

Tras confirmarse la conversación entre Trump y Maduro, en medio de las tensiones entre los Estados Unidos y el régimen venezolano, quien decidió pronunciarse al respecto fue el presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado colombiano lanzó una propuesta y hasta aprovechó para ofrecer a Cartagena como sede de una reunión que planteó entre venezolanos.

“Yo creo que Trump debería aceptar que los venezolanos, en sus diferentes posiciones, y en su propia diversidad, se reúnan, puede ser en Caracas, ofrezco Cartagena, para que encuentren los caminos para profundizar la democracia. Una democracia profunda y multicolor”, dijo puntualmente el presidente Petro en X, durante la noche de este domingo, 30 de noviembre.

El mensaje del presidente Gustavo Petro. | Foto: Cuenta en X: @petrogustavo

Desde el Air Force One, a Trump también le preguntaron por su reciente decisión de declarar el cierre total del espacio aéreo de Venezuela. Algo que ha generado rumores de una posible intervención terrestre estadounidense en ese país.

Al respecto, el mandatario estadounidense solo se limitó a responder: “No le des ninguna interpretación”.

Mientras aún es incierto qué puede llegar a pasar entre ambas naciones, Markwayne Mullin, senador de los Estados Unidos, dijo en entrevista con CNN que al dictador Maduro le habían propuesto que abandonara Venezuela.

“Le dimos a Maduro una oportunidad de irse. Le dijimos que podía irse a Rusia o que podía ir a otro país”, dijo el congresista Mullin al medio.

“Espero contar con sus mejores esfuerzos”

El dictador Maduro se limitó a decir este domingo, en medio de una feria café a la que asistió, que en materia turística Venezuela vivirá las “mejores navidades que hayamos conocido, porque Venezuela está bella, en paz y feliz”.

Sin embargo, en una carta de Maduro divulgada este mismo domingo, desde el régimen venezolano pidieron a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ayuda para detener la supuesta “agresión” de Estados Unidos.

El dictador Nicolás Maduro se encuentra bajo tensión tras el despliegue militar en el Caribe. | Foto: X/@Southcom Y FB NICOLÁS MADURO

“Espero contar con sus mejores esfuerzos para contribuir a detener esta agresión que se gesta con cada vez más fuerza y amenaza seriamente los equilibrios del mercado energético internacional”, se indicó en la carta que fue leída por la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, durante un comité ministerial de la OPEP que se llevó a cabo virtualmente.

En dicha misiva también se afirmó que Estados Unidos, supuestamente, busca derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras más grandes del mundo.