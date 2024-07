Melgar sin turistas: El cierre de Cafalandia y la quiebra de muchos más

“Sabe cuál es el día más vendido en El Bosque”, pregunta. “El 31 de diciembre. A los turistas les gusta venir a pasar la temporada acá. Es como una tradición. Casi todo se vende mucho antes de que llegue la Navidad ”, y se responde a sí mismo. Esa es la lógica que ha seguido el negocio desde los 80, cuando adquirió el lote abandonado por un hospital. Pero esa bonanza es estacionaria. A pesar de que la celebración arrastra gente hasta el mes siguiente, desde hace unos años la ocupación no pasa del 50 % en otras fechas. De ahí que los puentes se hayan convertido en su salvavidas.

Arturo González cuenta desde hace cuatro décadas los puentes festivos , con las mismas expectativas con las que un joven espera el verano. Colombia es el país con más días feriados del mundo. Para él, sin embargo, ese no es ningún impedimento a la hora de memorizar, con un simple vistazo, las fechas más importantes que tendrá el año. Su interés está libre de parafernalia. Simplemente agarra un calendario y se programa para buscar una estrategia con la que pueda sacarles jugo a los 18 festivos con los que sostiene la nómina y el funcionamiento de un hotel y dos discotecas en Melgar.

Aunque durante décadas los festivos salieron a su rescate, en 2020 la estrategia falló. La buena racha de inicio de año no fue suficiente para mantener el oxígeno fiscal y desde marzo todo se vino abajo. “Esa misma semana que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretó el simulacro de cuarentena , quedamos maniatados. Todos nos estábamos preparando para el puente hasta que dijeron que no, que nadie podía salir de Bogotá. Yo creo que nadie lo veía venir. Menos de esa forma. En cuestión de días, los esfuerzos se redujeron a resistir con dolor y paciencia”, cuenta el dueño la emblemática discoteca La Roca.

Arturo González y su esposa Ana Martínez llevan más de dos meses con un hotel y dos discotecas cerrados. Aunque han aprovechado la cuarentena para hacer algunos cambios, están convencidos que no pueden aguantar por mucho tiempo. Los servicios públicos, los intereses y los impuestos se están quedando con buena parte de los recursos que tenían. Foto: Karen Salamanca.

Quienes hoy transitan por la calle más viva y fiestera de Melgar, no dudarán en darle la razón. La escena es la misma en cada una de los bares de la zona. Mesas apiladas, sillas superpuestas, barras vacías y un silencio casi sepulcral. Algunos de los sitios ya tienen una leyenda aterradora que habla por sí sola de la situación: se vende o se arrienda. Para el dueño de El Bosque el panorama es igual de desolador. Como tiene los tres negocios en el mismo lote, no se acostumbra a ver los locales cerrados, la piscina del hotel desocupada y los pasillos sin un alma.

Sin recibir una sola entrada y pagando más de 22 millones de pesos mensuales, a los socios del proyecto no les quedó de otra, más que rendirse a los pies de las redes sociales, esperando que ocurra un milagro. Con la actividad en esas plataformas, esperan encontrar el apoyo necesario para evitar que el proyecto sucumba. “No hemos podido acceder a ayuda institucional, pero así tengamos que hipotecar el predio no vamos a dejar que el proyecto se acabe después de 35 años. Tenemos animales demasiado valiosos y hemos recuperado más de 30 hectáreas de bosque”, argumenta el veterinario.

Por esa misma situación pasan los dueños del Parque Ecológico Ciudad Reptilia , que está ubicado a unos seis kilómetros en la vereda Guacamayas. Desde que cerraron en marzo, los costos fijos de operaciones se tragaron los ahorros de toda la vida. “Tenemos cocodrilos, caimanes, cerdos salvajes y culebras. No podemos simplemente parar o suspender al personal. Ahora bien, trabajamos con un margen de utilidades baja. Estamos muy mal”, sostiene Leonardo Orjuela, gerente del lugar.

Óscar Ortiz, mejor conocido como Kambalache, cuenta con otro sabor el drama por el que pasa el sector. Tras la noticia que anunciaba el cierre de las fronteras regionales, los 500 kilos de carne que tenía dispuestos en su restaurante para los comensales que solían llegar en el puente de marzo, terminaron en manos de los más necesitados. Pero esa decisión no fue la única que le tocó tomar tan pronto se pusieron en marcha los protocolos para atender la emergencia sanitaria . El lanzamiento de un segundo asadero de carnes fue otro de los planes que quedó pospuesto.

En la escena principal, sin embargo, falta un cuadro clásico. Ni los vendedores de raspado y dulces a base de arequipe se aglomeran en la Plaza Rojas Pinilla. El lugar es un enorme planchón despejado del comercio informal. Con once contagios registrados, siete de ellos recuperados, las actividades rutinarias de los melgarenses ganan terreno poco a poco y los impulsa, con lo que ellos llaman, un caso de éxito en la región. Ese contexto es el que los ha impulsado a tender un puente con el Gobierno para poner en marcha un plan piloto de apertura de mesas en restaurantes.

Ese punto del que habla es clave para el futuro del municipio. Ante la imposibilidad de abrir la entrada a forasteros, especialmente de Bogotá, la ciudad que actualmente presenta más contagios, la apuesta por reactivar la economía depende de la circulación que puedan fomentar temporalmente entre los mismos vecinos. “Nos promediaron los servicios públicos con los primeros meses del año que fueron buenos. Entonces ahora estamos pagando una fortuna. No tenemos entradas y aun así debemos cumplir con siete clases de impuestos. Entre ellos el predial”, reprocha Ana Martínez, la gerente de El Bosque, esposa de González.

Melgar vive de los turistas bogotanos y sin ellos pasa las horas más tristes de su historia. “Se vende o se arrienda”, se lee en todo lado.

Lo que más preocupa a los comerciantes es simple: se quedaron sin entradas y los compromisos son los mismos. Hay quienes todavía pueden valerse de los ahorros para tratar de sobrevivir un poco más. Eso sí, si encuentran cómo resolver el tema de los impuestos y los servicios públicos. Ahora bien, quienes decidieron tocar las puertas de los bancos no le encuentran sentido a lo que está pasando. “Sí, nos aprueban un crédito y no lo desembolsan. Es de gran ayuda. Sin embargo, pretenden que a los dos meses uno ya esté empezando a abonar. ¿De dónde?, ¿no entienden que no tenemos entradas?”, cuestiona ofuscada la mujer.

Vea el video sobre la situación de Melgar y otros destinos turísticos.