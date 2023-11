Un cese al fuego irresponsable, secuestro y asesinato de policías y militares, balance de la “paz criminal” del presidente Petro, así la calificó el fiscal Barbosa

No es un secreto que el fiscal General, Francisco Barbosa, ha sido uno de los más férreos críticos, con argumentos, de la incipiente propuesta de paz total que planteó el presidente Gustavo Petro y de la cual no hay avances serios. Por el contrario, se ha venido documentando que los criminales amparados en ceses al fuego delinquen a sus anchas, mientras que militares y policías han visto cómo por órdenes del Gobierno no pueden ejecutar acciones contra los criminales y hasta son víctimas secuestros sin que ni siquiera una muestra de rechazo del mandatario.