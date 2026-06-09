Una organización criminal se quedaba con subsidios para desplazados de la violencia. Las víctimas eran suplantadas

Fueron 11 las personas capturadas por la Fiscalía en un operativo contra una organización criminal que se estaba quedando con los subsidios destinados a víctimas de la violencia en el departamento de Antioquia. Los delincuentes lograron acceder a las bases de datos y suplantar a las víctimas.

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El plan criminal tenía roles definidos en la misma organización. Los delincuentes accedieron de manera irregular a los sistemas y bases de datos; allí extrajeron nombres, números de cédula y hasta registros biométricos que clonaron para generar los nuevos registros y cobrar los subsidios.

“La Fiscalía General de la Nación puso en evidencia el actuar de un grupo delincuencial que se habría apropiado de manera irregular de subsidios destinados a víctimas del conflicto armado, población desplazada y personas adscritas a programas sociales en Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba)”, señaló el ente acusador.

El presunto cabecilla de esta organización criminal era el encargado de suministrar los datos precisos de las personas que podían acceder a los beneficios otorgados por el gobierno nacional y departamental; justamente, estas víctimas del conflicto, desplazadas por la violencia, que previamente se habrían inscrito.

Desplazados de Buenos Aires, Cauca, llegan a Cali. Foto: Personería de Cali

“Las evidencias indican que la organización utilizaba información y credenciales de los beneficiarios para acceder indebidamente a sistemas informáticos, suplantar su identidad y apropiarse de los recursos. Para ello, Yeimar Rafael Gutiérrez Ricaurte, señalado cabecilla, presuntamente suministraba las cédulas de ciudadanía de los ciudadanos, definía los valores a cobrar y coordinaba para reclamar los dineros”, explicó el ente acusador.

Los fiscales a cargo del proceso señalaron que durante la investigación fueron identificados más de 240 eventos fraudulentos en los que María Teresa Bolaño Martínez, María Jeannette Marín Cañas y María Patricia Parra Goez presuntamente ingresaron a las bases de datos y, mediante el uso de registros biométricos ajenos o irregulares, gestionaron el desembolso de más de 116 millones de pesos.

“Asimismo, se conoció que parte de los recursos apropiados habrían sido transferidos a Israel Segundo Gutiérrez Severiche. Los otros seis posibles involucrados en el entramado ilegal serían los encargados de cumplir roles relacionados con la suplantación, cobro de subsidios, coordinaciones de puntos físicos y los procesos de verificación de identidad”, dijo la Fiscalía.

La Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza Foto: Suministrada

El ente acusador les imputó, de acuerdo con su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático y abuso de confianza. Cinco fueron enviados a la cárcel y el resto a la detención domiciliaria.