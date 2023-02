Urabá antioqueño: investigan muerte de joven que dejó un misterioso mensaje en redes sociales

Las autoridades del municipio de Apartadó, en el Urabá antioqueño, están investigando la muerte de una joven de nombre Valentina que vivía en una urbanización llamada el Rincón del Roble, ubicada en el sur del casco urbano.

Según le indicaron miembros de la Policía a SEMANA, el fallecimiento se presentó este 4 de febrero y las autoridades recibieron el aviso por parte de la madre de la joven, que apenas tenía 18 años de edad.

Según le señalaron desde la Policía a este medio, las autoridades competentes adelantarán las inspecciones técnicas del cadáver para determinar cuál fue la causa de su muerte, algo que dependerá del estudio que realicen la Sijín o el CTI.

Por el momento, y a partir de los testimonios de los familiares, la hipótesis más creíble apunta a que se trató de una muerte por suicidio.

Uno de los elementos que hará parte de la investigación son varios de los mensajes que, según las autoridades, les dejó la mujer tanto a su madre como a sus contactos de Facebook. Allí manifestaba las sensaciones de tristeza y soledad que estaba atravesando.

Después de que se supera su caso, varios conocidos hicieron publicaciones en su perfil para enviarle mensajes de condolencias.

“Muchas veces me sacaste una sonrisa cuando hablamos por comentarios o por el chat. En algún momento me sentí tan agradecida de haber conocido a una mujer como tú. Aunque no éramos tan cercanas, en los pocos momentos que tratamos y compartí contigo era tan agradable y bonito. Me encantó conocerte. Donde quiera que estés descansa en paz”, fue uno de los mensajes que le dejó a la joven una de sus conocidas.

Alternativas para conseguir apoyo en salud mental

Las autoridades sanitarias internacionales han advertido que la salud mental de la población mundial se deterioró a raíz de la pandemia de covid-19, por lo cual es clave prestarle más atención a este ámbito.

Jóvenes y adolescentes pueden asistir a consultas para evaluar el estado de su salud mental. - Foto: istock

Para empezar, es clave señalar que todas las enfermedades mentales tienen múltiples alternativas de tratamiento y sus síntomas pueden mitigarse o desaparecer con la orientación profesional adecuada y el apoyo de familiares y personas cercanas.

En cuanto a la prevención del suicidio es fundamental tener en cuenta que cada caso es distinto y la conducta suicida tiene múltiples causas que pueden variar para cada individuo. Rodear a las personas que tienen sentimientos constantes de tristeza, soledad o aflicción puede hacer la diferencia, según señalan varias organizaciones que velan por la reducción de este fenómeno.

Algunos profesionales en salud mental atienden por medio de videollamadas, lo cual les evita el desplazamiento a los pacientes. - Foto: Getty Images

“Al crear esperanza a través de la acción, podemos indicarles a las personas que experimentan pensamientos suicidas que hay esperanza y que nos preocupamos y queremos apoyarlos”, advierte en su página web la Asociación Internacional para la prevención del suicidio.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Colombia da algunas recomendaciones para las personas que tienen ideación suicida. Es decir, personas que tienen la idea de que deben acabar con sus vidas.

Entre otras cosas, recomiendan buscar apoyo en familiares y amigos para hablar de forma honesta sobre esos pensamientos.

“En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas”, ha señalado el Ministerio de Salud.

Pero si las personas no tienen deseos de hablar con su círculo cercano, también pueden usar otras alternativas, como contactarse con un profesional en salud mental o acudir a otros servicios de salud mental.

Canales de atención en salud mental

Las autoridades disponen de varios canales de atención en salud mental que pueden ser bastante útiles para las personas que están teniendo síntomas de trastornos mentales con expertos profesionales.

Es importante ir al psicólogo cuando se sospecha de algún síntoma que afecte la salud mental. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por ejemplo, en el caso de Antioquia la Gobernación del departamento tiene una línea telefónica llamada la Línea Amiga, a la cual se puede acceder marcando el número (604) 4444448. En otras ciudades como Bogotá y Cali se puede marcar el 106.

Así mismo, el Ministerio de Salud ha dispuesto un canal de atención en el cual puede agendar una videollamada para tener una consulta de salud mental. Solo debe hacer clic en este link.