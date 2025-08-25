Suscribirse

Nación

Vía Chía-Cota dejaría de ser un ‘dolor de cabeza’ para los conductores: importante anuncio de la Gobernación de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció a través de su cuenta en la red social X.

Redacción Nación
25 de agosto de 2025, 4:11 p. m.
La variante Chía y Cota.
La variante Chía y Cota. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en X: @JorgeEmilioRey

En un completo dolor de cabeza se ha convertido para los conductores la vía Chía-Cota, sobre todo los fines de semana, teniendo en cuenta los monumentales trancones, sumado el deterioro que presenta esta carretera.

Sin embargo, todo parece indicar que, en pocos meses, ello podría ser cosa del pasado, de acuerdo con el reciente anuncio del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Contexto: Gobernador de Arauca, Renson Martínez, anuncia inversión histórica de $48.000 millones para pavimentar la vía Tame–Puerto Rondón

El mandatario departamental indicó que se van a mejorar 4,9 kilómetros de la variante Chía-Cota, una de las vías más transitadas de Cundinamarca.

“Mejoraremos 4,9 kilómetros de la variante Chía-Cota, un corredor estratégico que conecta estos municipios y que, diariamente, soporta el tránsito de vehículos particulares, transporte público y de carga. Una vía de gran importancia para la movilidad de la región, que hoy se encuentra con un pavimento deteriorado y que requiere rehabilitarse”, dijo Rey a través de su cuenta en la red social X.

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca
Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca. | Foto: Gobernación de Cundinamarca

De acuerdo con el mandatario departamental, intervenir esta vía, que conecta a dos municipios, le cuesta a su administración $ 25 mil millones.

“Avanzaremos en un contrato con siete meses de ejecución, que transformará esta calzada. Vamos a reemplazar la estructura actual por una carpeta asfáltica de alto desempeño, con espesores variables de hasta 20 centímetros, mezclas modificadas con polímeros para mayor resistencia, nuevas cunetas de un metro a ambos costados, señalización vial y la construcción y reemplazo de alcantarillas, además de un box culvert", agregó el gobernador de Cundinamarca.

Contexto: Empresarios del transporte claman por garantías ante ola de violencia en las vías del país

Por último, el gobernador de Cundinamarca indicó que, con esta mejora vial, se busca brindarles a los conductores una infraestructura moderna y segura.

“Con este proyecto no solo rehabilitamos una vía, también reducimos el riesgo de deterioro por tránsito pesado, mejoramos la seguridad vial y les damos a nuestros transportadores, campesinos y a cada familia que usa este corredor la tranquilidad de movilizarse por una infraestructura moderna y segura”, concluyó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Armando Benedetti reconoció que “no tiene conocimiento” sobre la reunión del Gobierno y las disidencias de Calarcá

2. Las 10 noticias más importantes en Estados Unidos para este lunes 25 de agosto

3. ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sería quien lo entregue a la justicia? La tesis que comparte congresista norteamericano

4. Viajar a Estados Unidos: ¿Qué responder en la entrevista con inmigración para evitar problemas al llegar?

5. Actor mexicano salió de fiesta en Bogotá y terminó en un hospital; pasó mal rato en reconocida zona: “Sí me dolió”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jorge Emilio ReyVíasCundinamarca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.