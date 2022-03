Viva dice que candidata que les armó un escándalo no quería pagar por el equipaje de más que llevaba

La candidata al Senado de la República por el Partido Conservador, la abogada Narly Yesenia Bedoya Gallego, protagonizó un escándalo en el aeropuerto de Santa Marta, el pasado 3 de marzo. Alterada y con tono de voz elevado, Bedoya perdió la cordura e hizo una protesta en contra de la aerolínea Viva porque le cobró 150 mil pesos adicionales por una maleta de mano que la mujer consideró “injusto”, ya que había viajado desde el aeropuerto de la ciudad de Medellín y no le habían manifestado que tenía que pagar ese extra.

Esta situación llevó a la candidata a impedir el acceso de los demás pasajeros al abordaje del vuelo, por lo que fue necesario la intervención de uniformados de la Policía Metropolitana de Santa Marta, quienes conversaron con ella para que desistiera de la idea de atravesarse en la puerta de ingreso del avión. Ella no hizo caso y tuvieron que retirarla a la fuerza.

Al ver cómo estaba ofuscada la candidata, los demás pasajeros solicitaban a los patrulleros que detuvieran a la candidata, que aspira al Senado de la República con el lema ‘Por un país donde todos quepamos’. “¿A usted le gusta que lo roben?”, gritaba con impotencia la mujer mientras dos policías la tuvieron que sacar arrastrada y la esposaron para controlarla.

“Viva me estaba cobrando en la puerta de abordaje $150 mil pesos más por llevar mi carriel que es un bolso de mano. Me reboté, les hice protesta y empecé a alegar en el aeropuerto, me negué a pagar porque es un abuso y, ante esto me mandaron a la policía, me condujeron, me amarraron de manos y pies me esposaron tengo una lesión en mi brazo izquierdo por la fuerza que ejercieron al trasladarme”, dijo la candidata por el Partido Conservador en un video publicado en su cuenta Twitter. Ante la situación, el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jesús Manuel de los Reyes, declaró a medios de comunicación del Magdalena que varios agentes tuvieron que intervenir y controlar a Yesenia Bedoya, por lo que tuvieron que esposarla y posteriormente le impusieron dos comparendos.

Ahora fue la aerolínea la que se pronunció:

Con respecto a la situación que se presentó este jueves en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en la ciudad de Santa Marta, en el que una pasajera impidió el proceso de abordaje del vuelo 5701, Viva informa:

· Al momento de presentarse en la sala de abordaje, la pasajera contaba con varios artículos que superaban las dimensiones permitidas en la tarifa adquirida. Por tal motivo, el equipo de Viva le manifestó a la pasajera que para transportar los artículos adicionales que superaban el equipaje permitido en su tarifa, era necesario pagar un valor adicional.

· La pasajera ante la situación del cobro decide impedir el abordaje del vuelo, situación que viola los deberes que como usuario del transporte aéreo tiene la persona ante la aerolínea, contemplado en el Reglamento Aeronáutico de Colombia para pasajeros disruptivos. Teniendo en cuenta esta situación, la Compañía solicita soporte a la Policía Nacional explicando la situación presentada, quien, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo con la usuaria, procede a solicitar apoyo adicional al personal de servicio al pasajero de la Aeronáutica Civil para encargarse de la situación.

· La compañía decide por temas de servicio permitir que la pasajera y su acompañante puedan embarcar otro vuelo el mismo día, cumpliendo con la reglamentación aeronáutica y protocolos definidos por la compañía.

denunciasabusosaerolineas@gmail.com @YeseniaBedoyaGa estará atenta a sus denuncias para apoyarnos como ciudadanos a resolver todas estas inconformidades pic.twitter.com/62p9i8deMs — Armando Ramirez (@diegoproducer0) March 9, 2022

Finalmente, es importante destacar que Viva vela por el cumplimiento de sus políticas y protocolos y no realiza un cobro adicional por el número de piezas que los viajeros deseen transportar, siempre que estos no excedan la dimensión o el peso máximo permitido asignados al tipo de tarifa adquirida por los pasajeros.