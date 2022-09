Vivienda rural, una tarea por construir en Colombia

Los panelistas invitados al foro ‘Construcción y vivienda’ destacaron la importancia del sector para la economía del país. Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol, aseguró que en medio de la pandemia se tuvo una reactivación muy favorable y precisó el valor que representa para los atributos sociales y económicos del país: “En el segundo trimestre del año el PIB de la construcción mostró un incremento anual de 9,4 por ciento”.

La representante del gremio agregó que la construcción aporta 1,6 millones de empleos directos y 2,7 millones de empleos indirectos. Solamente la edificación de vivienda demanda insumos y servicios por el 54 por ciento del aparato productivo nacional en 36 sectores y 176 líneas productivas.

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, destacó programas de vivienda como Mi Casa Ya, una iniciativa del gobierno Duque a través de la cual se entregaron subsidios para miles de colombianos de clase media que pudieron tener vivienda propia. Sin embargo, en materia de vivienda rural, la funcionaria afirmó que el Gobierno anterior solo construyó 61 predios. “Trabajaremos para llevar programas de vivienda social al campo colombiano que tanto lo necesita. Debemos hacer inmensas inversiones y esfuerzos operativos, financieros, jurídicos y técnicos”, destacó.

Catalina Velasco, ministra de Vivienda. - Foto: guillermo torres-semana

Desde Construcciones Planificadas y Trazos Urbanos, sus representantes enfatizaron en la necesidad de llevar grandes proyectos de infraestructura a la ruralidad y no solo de vivienda, también de salud, educación y recreación, entre otros. Otro asunto que no da espera es garantizar el acceso a agua potable. En el foro, la ministra reveló que 12 millones de colombianos tienen un servicio deficiente y 3,2 millones más no tienen acueducto, alcantarillado ni agua potable. “Debemos pensar en agua para poder avanzar en vivienda. Por eso esta será una prioridad en el Plan de Desarrollo Nacional”, anunció.

Por su parte, Vanessa Velasco, especialista en Desarrollo Urbano del Banco Mundial, sostuvo que es fundamental generar nuevos programas que más allá de la vivienda nueva incluyan mejoramientos de vivienda y de renta que contribuyan al cierre de brechas en todo el territorio nacional.

Construcción sostenible

El evento también permitió conocer cómo las constructoras incorporan en su ADN la sostenibilidad. En 2021 el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible reportó que en el mercado se presentaron más de 600 proyectos para certificaciones de este tipo. Amarilo, por ejemplo, ya cuenta con ocho proyectos certificados y 30 más en proceso. “Buscamos el 27 por ciento de ahorro en energía y 48 por ciento enagua”, precisó Carolina Pacheco, directora de Derecho Ambiental, Sostenibilidad y Servicios Públicos de la constructora.

Desde Contex Constructora, Anderson Zapata, director de Diseño, precisó que “la sostenibilidad hace rato dejó de ser algo opcional; debe ser la forma, el camino para abordar todos los proyectos y así impactar lo social, lo económico y lo ambiental. En Contex tenemos un reto muy grande. Buscaremos que todos nuestros proyectos tengan certificación sostenible para el bienestar y manteniendo como centro lo más importante para nosotros: las personas”.

Este evento fue organizado por Foros Semana, Amarilo, Constructora Bolívar, Construcciones Planificadas, Trazos Urbanos y Contex Constructora.