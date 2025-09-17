Suscribirse

Agencias internacionales contra la extorsión se reúnen en Barranquilla: esto dijo el gobernador Verano

Buscan estrategias para hacerle frente a este delito que azota a varios países.

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

17 de septiembre de 2025, 5:19 p. m.
Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión en Barranquilla.
Barranquilla es sede del Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, que arrancó este miércoles, 17 de septiembre y finalizará el viernes, 19, donde las diferentes agencias de inteligencia analizan y debaten las estrategias para hacerle frente a este flagelo. El evento reúne a 18 países, tres agencias internacionales y 35 delegaciones.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, estuvo presente en el evento, y sostuvo que desde su administración han realizado una importante inversión para la seguridad ciudadana.

“En el Atlántico hemos dado un paso histórico: destinamos un billón de pesos, unos 250 millones de dólares, a la seguridad de nuestros ciudadanos. Es la mayor inversión de nuestra historia en infraestructura, movilidad, tecnología y comunicaciones para nuestra Fuerza Pública”, aseguró.

Hay delegaciones de varios países en Barranquilla.
De igual manera, indicó que: “La estrategia contempla 600 mil millones de pesos para el Área Metropolitana de Barranquilla y sus municipios, 200 mil millones para los 18 municipios restantes, y 200 mil millones adicionales para entornos seguros como parques y escenarios deportivos que buscan alejar a los jóvenes de la delincuencia”.

Contexto: Otro brutal ataque contra una mujer en Atlántico: su expareja le propinó 12 puñaladas

Para el mandatario de los habitantes del Atlántico es clave la cooperación con otros países con el fin de poder darles duros golpes a estas organizaciones que generan terror.

“La cooperación internacional reconoce el compromiso de Atlántico con una seguridad moderna y cercana al ciudadano. Estamos convencidos de que la tecnología será un aliado crucial para prevenir el delito y aumentar la confianza en nuestras instituciones”, afirmó Verano.

Verano sostuvo que se ha registrado en el departamento una reducción del 76% en hurto a vehículos, 86% en abigeato, 35% en hurto a comercio en el área metropolitana y 12% en delitos sexuales.

“La extorsión golpea la confianza de comerciantes, empresarios y ciudadanos. Por eso entregaremos un sistema integral con equipos de geolocalización y extracción de información para fortalecer la investigación y combatir este flagelo con inteligencia y determinación”, agregó.

Contexto: Congreso recibió proyecto para convertir al Caribe en la primera Región Ente Territorial de Colombia

En medio de todos los anuncios dio a conocer que tendrán el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), que contará con más de 411 cámaras inteligentes, dos centros de comando con inteligencia artificial, y herramientas de reconocimiento facial y lectura de placas.

