Suscribirse

Barranquilla

Otro brutal ataque contra una mujer en Atlántico: su expareja le propinó 12 puñaladas

La joven de 21 años recibe atención médica en una clínica de Barranquilla. Tiene un pulmón comprometido.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

17 de septiembre de 2025, 4:25 p. m.
Clínica Murillo de Barranquilla.
Clínica Murillo de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

Los ataques contra las mujeres en el Atlántico no cesan. Se conoció un nuevo hecho en el que la víctima es una joven de 21 años que recibió 12 puñaladas de su excompañero sentimental.

Se trata de Sheylin Camila Monroy Turizo, quien reside en el barrio San Isidro, fue atacada cuando se disponía a llegar a su lugar de residencia. La joven trabaja en una panadería como operaria.

Lo que se conoce es que su expareja sentimental, identificada por las autoridades como Camilo Pardo, la abordó y comenzó a discutir con ella hasta que llegó el momento en que el hombre sacó un arma blanca y le propinó varias heridas en el cuerpo.

Contexto: Habla mamá de mujer que cayó desde el cuarto piso de un edificio: “La empuja y ella cae”

SEMANA conoció que la víctima de este nuevo hecho de violencia recibió las heridas así: seis en la espalda, dos en el brazo derecho, dos en la pierna derecha, una en el abdomen y una más en el tórax.

Tras el brutal ataque, la joven fue auxiliada y llevada hasta la Clínica Murillo, donde se encuentra hospitalizada con una gran afectación en uno de sus pulmones.

La Policía nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, trata de ubicar al responsable.

En la Clínica Misericordia Internacional, norte de Barranquilla, se encuentra Johanna Alexandra Baca Echeverría, quien habría sido lanzada desde el cuarto piso de un edificio del conjunto residencial Puerto Armónica, Soledad, Atlántico.

Contexto: Denuncian ante la Fiscalía presunto caso de intento de feminicidio por mujer que cayó desde el cuarto piso de un edificio
Johana Alexandra Baca Echeverría, de 34 años de edad, y conjunto residencial Puerto Armónica en Soledad.
Johana Alexandra Baca Echeverría, de 34 años de edad, y conjunto residencial Puerto Armónica en Soledad. | Foto: Suministrada a SEMANA y Google Maps.

El hombre identificado como Edison García Serrano fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y tiene anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar con fecha del 7 de mayo de 2016; una por inasistencia alimentaria de 2011 y 2017; otra más por lesiones del 17 de diciembre de 2013.

Baca Echeverría ha sido sometida a, por lo menos, cuatro cirugías por la gravedad de las lesiones que sufrió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Congreso recibió proyecto para convertir al Caribe en la primera Región Ente Territorial de Colombia

2. Así es como Estados Unidos se prepara para una guerra con drones: el arte letal sin tripulantes que ha puesto en jaque a Rusia

3. Agricultura permanente sería la principal causa de deforestación en Colombia, advierte prestigioso instituto

4. Embajador (e) de Estados Unidos enciende las alarmas y dice que la relación con Colombia atraviesa por un “momento delicado”

5. Procurador califica como “dilatada” la primera condena de la JEP contra las Farc y no descarta apelar decisión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoViolencia de género

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.