Otro brutal ataque contra una mujer en Atlántico: su expareja le propinó 12 puñaladas

Los ataques contra las mujeres en el Atlántico no cesan. Se conoció un nuevo hecho en el que la víctima es una joven de 21 años que recibió 12 puñaladas de su excompañero sentimental.

Se trata de Sheylin Camila Monroy Turizo, quien reside en el barrio San Isidro, fue atacada cuando se disponía a llegar a su lugar de residencia. La joven trabaja en una panadería como operaria.

Lo que se conoce es que su expareja sentimental, identificada por las autoridades como Camilo Pardo, la abordó y comenzó a discutir con ella hasta que llegó el momento en que el hombre sacó un arma blanca y le propinó varias heridas en el cuerpo.

SEMANA conoció que la víctima de este nuevo hecho de violencia recibió las heridas así: seis en la espalda, dos en el brazo derecho, dos en la pierna derecha, una en el abdomen y una más en el tórax.

Tras el brutal ataque, la joven fue auxiliada y llevada hasta la Clínica Murillo, donde se encuentra hospitalizada con una gran afectación en uno de sus pulmones.

La Policía nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, trata de ubicar al responsable.

En la Clínica Misericordia Internacional, norte de Barranquilla, se encuentra Johanna Alexandra Baca Echeverría, quien habría sido lanzada desde el cuarto piso de un edificio del conjunto residencial Puerto Armónica, Soledad, Atlántico.

Johana Alexandra Baca Echeverría, de 34 años de edad, y conjunto residencial Puerto Armónica en Soledad. | Foto: Suministrada a SEMANA y Google Maps.

El hombre identificado como Edison García Serrano fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y tiene anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar con fecha del 7 de mayo de 2016; una por inasistencia alimentaria de 2011 y 2017; otra más por lesiones del 17 de diciembre de 2013.