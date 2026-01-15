Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para el duelo de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Serán 1.300 policías para custodiar el partido.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 5:15 p. m.
Autoridades reunidas analizando la seguridad para el compromiso deportivo. Foto: Suministrada a SEMANA.

Este jueves, 15 de enero, la Alcaldía de Barranquilla, emitió un comunicado en el que dio a conocer las medidas que tomaron para la seguridad del partido de la Superliga entre Junior y Santa Fe que hoy juegan en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla dispuso de 1.300 hombres y mujeres para la custodia del estadio Metropolitano, dispositivo que será monitoreado desde el Puesto de Mando Unificado que se instalará a las 4:00 de la tarde. Es de anotar que la apertura de puertas será a las 4:30 p.m. También, más de 120 funcionarios de diferentes dependencias y oficinas de la Alcaldía distrital estarán dispuestos para el normal desarrollo del evento deportivo”, detallaron las autoridades.

Las autoridades locales insistieron para que los asistentes a este compromiso deportivo utilicen el transporte público y así poder evitar congestiones vehiculares debido a que no habrá servicio de parqueaderos habilitados.

“Se les recomienda a los hinchas asistir al estadio en transporte público, teniendo en cuenta que no estará habilitado el parqueadero. Se invita a los aficionados a utilizar Transmetro, que tendrá una operación especial, la cual dispondrá de servicios adicionales en la troncal para el retorno de los ciudadanos a las estaciones de las troncales Murillo y Olaya Herrera”, agregó.

Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Asimismo, indicaron que “tropas del Batallón de Policía Militar #2 ‘Ciudad de Barranquilla’ custodiarán las estaciones del sistema masivo cercanas al estadio”. También en la Comisión Local de Fútbol tomaron la decisión de no permitir el ingreso de barras visitantes y de prohibir el uso de material pirotécnico dentro del escenario.

Recomendaciones

  • Priorizar el uso del transporte público. Esto reduce la congestión, mejora la movilidad y contribuye a una ciudad más ordenada.
  • Respetar las normas de tránsito, a los peatones y al personal de orientación también es jugar en equipo.
  • Vestir los colores del Junior es identidad y orgullo, pero el verdadero triunfo está en respetar a todos. El fútbol se vive con respeto, no con agresión.
  • El llamado es claro: disfrutar con responsabilidad. El consumo moderado de alcohol, el cuidado de los espacios públicos y el control emocional son claves para que la fiesta no se opaque. Barranquilla sabe celebrar con alegría y respeto.
  • Compartamos mensajes que promuevan el respeto, la convivencia y la pasión positiva por el fútbol. Menos confrontación, más identidad y orgullo barranquillero.

