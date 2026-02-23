Barranquilla

Convocatoria decisiva en la Universidad del Atlántico: 100 plazas docentes disponibles

La institución pública busca llenar 100 plazas de carrera y reforzar su planta académica.

Margarita Briceño Delgado

23 de febrero de 2026, 3:22 p. m.
Docentes y estudiantes esperan que la convocatoria fortalezca la planta académica de la Universidad del Atlántico.
Después de nueve años sin convocatorias, la Universidad del Atlántico anuncia un concurso para incorporar 100 profesores de planta, en un esfuerzo por mejorar calidad académica y estabilidad laboral.

Educación profesional y mercado laboral en Colombia: “Seguimos formando para un mundo que ya cambió”

Convocatoria Universidad del Atlántico 2026: 100 plazas docentes disponibles

Tras nueve años sin convocar concursos públicos para vincular profesores de planta, la Universidad del Atlántico anunció este lunes la apertura de un proceso para llenar 100 plazas docentes de carrera.

La decisión fue oficializada por el rector Rafael Castillo Pacheco, y representa un cambio significativo en la política académica y laboral de la institución.

La universidad cuenta actualmente con 240 vacantes en su planta profesoral, pero sólo alrededor del 30 % de esos cargos están ocupados por docentes de carrera.

El restante 70 % corresponde a profesores vinculados por contratos temporales o de cátedra, una situación que había generado tensiones dentro de la comunidad académica por años.

Según el rector Rafael Ángel Castillo, la convocatoria no sólo tiene un componente de ampliación de personal, sino que está emparentada con un plan estratégico más amplio de fortalecimiento institucional.

La universidad proyecta un gasto cercano a $25 mil millones para este concurso, destinados a mejorar la estabilidad de la planta docente, incrementar la calidad académica y avanzar en procesos de acreditación institucional con visión al año 2026.

Esta apuesta se produce en un contexto en el cual las instituciones públicas de educación superior en Colombia enfrentan presiones por mejorar estándares, consolidar investigación y reforzar sus programas educativos.

Las pruebas Saber han demostrado su utilidad no solo para los estudiantes, sino también para las instituciones. Cada vez más colegios y universidades utilizan los resultados para ajustar programas, fortalecer acompañamientos o repensar metodologías.
Las pruebas Saber han demostrado su utilidad no solo para los estudiantes, sino también para las instituciones. Cada vez más colegios y universidades utilizan los resultados para ajustar programas, fortalecer acompañamientos o repensar metodologías. Foto: Getty Images

Docentes de carrera: cómo participar en el concurso de la Universidad del Atlántico

La administración universitaria explicó que esta convocatoria se adelantará “bajo criterios de transparencia, concertación y rigor técnico” en cada una de sus etapas, desde la convocatoria hasta la selección final.

Este enfoque de proceso público responde también a demandas expresadas por representantes sindicales y directivos universitarios, quienes por años han solicitado formalizar la vinculación de docentes y disminuir la dependencia de contratos temporales.

Requisitos principales:

  • Título profesional universitario: debe contar con título de pregrado en el área académica correspondiente.
  • Posgrado: muchas plazas de planta universitaria exigen maestría o doctorado según el perfil del cargo y dedicación.
  • Experiencia académica: generalmente se valora experiencia previa en docencia universitaria,
  • investigación o trabajo académico relevante, acorde con lo definido para cada posición.
  • Documentación completa: en el momento de la inscripción debe presentar tu hoja de vida con todos los títulos, certificaciones y documentos solicitados por la universidad.
  • Cumplimiento de plazos y procedimientos: las convocatorias públicas tienen fechas específicas para inscripciones y verificación de requisitos, que se deben respetar.
Entregan la ‘eterna’ obra de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico en Barranquilla

Tenga en cuenta que cada plaza puede tener requisitos más específicos (por ejemplo, experiencia en investigación o dominio de idiomas) según el perfil académico que se abra.

La resolución oficial del concurso, cuando se publique, incluirá todos los requisitos detallados para cada vacante.

