El evento de mujeres con el que Roy Barreras busca cerrar su campaña en Barranquilla

El candidato presidencial Roy Barreras estará en la ciudad de Barranquilla este jueves, 26 de febrero, con el fin de reunirse con mujeres de la ciudad en un encuentro llamado Mujeres que Inspiran, con el que el político busca cerrar su campaña en esta zona del Caribe colombiano.

De acuerdo con la información que se ha conocido, lo que buscan es “un espacio de reconocimiento, diálogo y celebración del liderazgo femenino en sus múltiples expresiones”.

El evento estará presidido por la reconocida presentadora y bailarina Elianis Garrido sobre las 4 de la tarde en la calle 44 n.° 22-48 suroriente de Barranquilla.

“El encuentro tiene un enfoque de empoderamiento femenino y busca visibilizar las historias de mujeres que, desde distintos escenarios sociales, comunitarios, empresariales y culturales, han dejado huella y se han convertido en referentes de transformación”, precisaron.