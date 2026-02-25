Confidenciales

El evento de mujeres con el que Roy Barreras busca cerrar su campaña en Barranquilla

Estará la presentadora y bailarina Elianis Garrido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 2:37 p. m.
Panorámica de Barranquilla y Roy Barreras.
Panorámica de Barranquilla y Roy Barreras. Foto: Montaje SEMANA.

El candidato presidencial Roy Barreras estará en la ciudad de Barranquilla este jueves, 26 de febrero, con el fin de reunirse con mujeres de la ciudad en un encuentro llamado Mujeres que Inspiran, con el que el político busca cerrar su campaña en esta zona del Caribe colombiano.

De acuerdo con la información que se ha conocido, lo que buscan es “un espacio de reconocimiento, diálogo y celebración del liderazgo femenino en sus múltiples expresiones”.

Barranquilla va por la Fórmula 1: alcalde Alejandro Char se pronunció; “Diez años”

El evento estará presidido por la reconocida presentadora y bailarina Elianis Garrido sobre las 4 de la tarde en la calle 44 n.° 22-48 suroriente de Barranquilla.

“El encuentro tiene un enfoque de empoderamiento femenino y busca visibilizar las historias de mujeres que, desde distintos escenarios sociales, comunitarios, empresariales y culturales, han dejado huella y se han convertido en referentes de transformación”, precisaron.

Barranquilla

¿Por qué Barrio Abajo de Barranquilla está “arriba” en el mapa?

Barranquilla

Tras quedar en libertad, Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, amenaza con acudir a la Fiscalía por información revelada por SEMANA

Barranquilla

Barranquilla va por la Fórmula 1: alcalde Alejandro Char se pronunció; “Diez años”

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla confirma horario especial durante Semana Santa

Barranquilla

Fiscalía asegura que Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, no aceptó los cargos de violencia intrafamiliar agravada

Barranquilla

Juez deja libre a Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, pero debe cumplir estrictas medidas: lo acusan de violencia intrafamiliar

Barranquilla

Imperdibles barrios tradicionales de la ciudad de Barranquilla

Confidenciales

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

Confidenciales

MinEducación otorga concepto técnico favorable para la universidad de los Montes de María, en Bolívar

Confidenciales

“No solo rompió topes, sino que lo hizo con plata de delincuentes”: Paloma Valencia arremete contra Petro tras reveladores audios de Pipe Tuluá

Más de Barranquilla

Calles y murales de Barrio Abajo en Barranquilla, un barrio que mantiene su nombre histórico pese a estar al norte de la ciudad, reflejando su relación con el río Magdalena.

¿Por qué Barrio Abajo de Barranquilla está “arriba” en el mapa?

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla.

Tras quedar en libertad, Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, amenaza con acudir a la Fiscalía por información revelada por SEMANA

La semana pasada se filtró un video promocional del Gran Premio del Caribe de la Fórmula 1, que se haría en la capital del Atlántico.

Barranquilla va por la Fórmula 1: alcalde Alejandro Char se pronunció; “Diez años”

Funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla tendrán jornada especial y descanso compensado por Semana Santa, según decreto distrital.

Alcaldía de Barranquilla confirma horario especial durante Semana Santa

Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, buscado por violencia intrafamiliar agravada en poder de la Fiscalía.

Fiscalía asegura que Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, no aceptó los cargos de violencia intrafamiliar agravada

Audiencia del concejal Alexis Castillo.

Juez deja libre a Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, pero debe cumplir estrictas medidas: lo acusan de violencia intrafamiliar

Así son las casas coloniales del barrio El Prado de Barranquilla.

Imperdibles barrios tradicionales de la ciudad de Barranquilla

Concejal Alexis Castillo, capturado por violencia intrafamiliar agravada.

Juez legaliza captura de Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, señalado por violencia intrafamiliar

-

Lo que propone César Barrera para sacar a los jóvenes de la violencia en el Atlántico

Noticias Destacadas