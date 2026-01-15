El temible alias Castor, de Los Costeños, envía carta y dice que sigue buscando la paz, aunque frenaron su traslado a Barranquilla

Este jueves, 15 de enero, se conoció una carta de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, quien asegura que aunque frenaron su traslado a una cárcel de Barranquilla, mantiene la voluntad de hacer la paz.

En el documento que tiene la firma y la huella de este peligroso cabecilla asegura también que hay enemigos de la paz en la capital del Atlántico, quienes se han opuesto a estos traslados.

“Hoy escribo estas palabras con tristeza, pero también con convicción. Con tristeza, porque el paso que muchos esperábamos dar hacia la paz en Barranquilla no pudo darse todavía. Con convicción, porque que ese paso se haya aplazado no significa, ni de lejos, que la idea de la paz haya muerto o que haya sido abandonada”, dijo Díaz en la carta.

Asimismo, indicó que más allá de los tintes políticos que se pueden dar en medio de los diálogos quiere enviarle un mensaje a la ciudadanía y a aquellos que han sufrido el horror de la violencia.

“Hoy busco la paz porque creo en Cristo, y porque gracias a Él hubo un cambio real en mi manera de pensar y de vivir. Yo hoy vivo en paz, y me gustaría que todas las personas sintieran lo que es vivir en paz. Busco la paz porque crecí en una Barranquilla donde la gente se sentaba en las esquinas, donde no había miedo de estar en la terraza, donde el barrio era familia. Quiero que volvamos a esa época. Una Barranquilla alegre, de bordillo, de conversación, de vida”, precisó en el documento.

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes. Foto: Suministrada a SEMANA.

El temido cabecilla se refirió a la reducción de homicidios que se han registrado en Barranquilla, precisando que todo ha sido por la tregua que han venido realizando desde hace varios meses y no por el trabajo de las autoridades como la Policía.

“Durante este tiempo de diálogos, en medio de un proceso difícil, imperfecto y lleno de desconfianza, Barranquilla ha visto una reducción cercana al 57% en los homicidios. Eso no son números fríos: eso son vidas que no se perdieron. Eso son familias que no tuvieron que enterrar a un hijo, a un hermano, a un padre. Y aunque sé que no es suficiente, también sé que si todos nos ponemos de acuerdo, esa reducción puede ser del 90 o del 95%. No es un sueño imposible. Otras ciudades que vivieron épocas oscuras lo lograron”, agregó.

Yo sueño con una Barranquilla organizada, donde los jóvenes tengan oportunidades reales, donde el talento no se pierda en la calle. Aquí hay músicos, deportistas, boxeadores, futbolistas, artistas, gente brillante que se está desperdiciando por falta de caminos y por sobra de violencia. Una ciudad no se construye solo con policía y cárceles. Se construye con oportunidades, con proyectos, con futuro.

En la carta, Díaz Collazos, sostiene una y otra vez que trabaja por la paz de Barranquilla y el Atlántico con el fin de poder evitar que más jóvenes sigan perdiendo la vida en pugnas violentas.

Hasta el momento, el traslado de alias Castor, Digno Palomino y Ober Martínez, se encuentra suspendido por parte del Ministerio de Justicia, mientras organizan algunas contradicciones en las negociaciones.