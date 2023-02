Esta fue la decisión provisional sobre el peaje Papiros en Atlántico

La decisión definitiva sobre el funcionamiento del peaje Papiros ubicado entre el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, y la capital, Barranquilla, se conocerá el día miércoles 8 de febrero, tras una reunión en la que se contará con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), miembros de la Gobernación del Atlántico y la Procuraduría. Sin embargo, hasta ese día el paso por el peaje será gratuito.

La decisión se tomó luego de una jornada de protestas a la altura de las casetas que término en desmanes y en la destrucción de las talanqueras, hasta el sitio hicieron presencia varias autoridades departamentales y el anuncio del no pago del peaje fue hecho por la misma procuraduría que le ha puesto la lupa a la situación.

La jornada de protestas en rechazo a la existencia del peaje y su pago inició con una caravana sobre la vía al Mar hasta llegar al peaje, con pancartas y arengas comenzaron a exigir el desmonte de las casetas, pero más tarde la situación sé salió de control cuando desde la ANI aseguraron que no habría cambios.

🟠#ComunicadoANI📃Respecto a la situación que se ha venido presentando en el peaje Papiros, ubicado en el corredor Cartagena - Barranquilla🛣️, informamos que: pic.twitter.com/TtFgih92VW — ANInfraestructura (@ANI_Colombia) February 4, 2023

En el comunicado emitido en ese momento por la agencia aseguraron que todo estaba relacionado con el cierre de la carrera 51B y en la antigua vía a Puerto Colombia que, ha incrementado el flujo por el peaje Papiros en un 208 %, pero que las casetas se mantendrán, pese a los trancones en la vía debido al alto flujo de vehículos y la inconformidad por de los conductores por el cobro.

Decenas de ciudadanos exigieron el desmonte del peaje. - Foto: Tomada de redes sociales

Frente a esto la gobernadora del departamento, Elsa Noguera, señaló que, “Con la ola invernal, la vía alterna, que no paga peaje, quedó incomunicada, y apenas estamos realizando los trabajos para habilitarla, pero mientras tanto se requieren soluciones definitivas. Lo que es peor es que a tan solo ocho kilómetros tenemos otro peaje”.

En esa línea, señaló que los conductores no aguantan más y pidió el cierre del peaje “lo antes posible”.

Por la insistencia de la gobernadora en el tema incluso la ANI pidió en su comunicado que motivara a los ciudadanos a rechazar el peaje. “Instamos a la Gobernación del Atlántico a no motivar la afectación del peaje Papiros, pues este responde a un proyecto cuyo fin de contribuir al desarrollo de la región, y se ha visto afectado por situaciones ajenas a su operación”, se lee en el escrito emitido por la agencia.

El llamado reiterativo

La mandataria de los atlanticenses respondió ante las últimas afirmaciones de la entidad y aclaró cuál es su papel en defensa de los habitantes.

“Finalmente, la ANI rompió su silencio y nos dejó en las mismas, mantiene el peaje de Papiros. Quiero precisar sobre ese particular que desde la Gobernación no promovemos acciones que pongan en riesgo a los atlanticenses y a la infraestructura departamental, lo que sí hacemos es escuchar el sentir de nuestros ciudadanos y buscar alternativas para resolver sus necesidades, aunque no sean de nuestra competencia, como en este caso, que solo la ANI puede retirar o mantener el peaje”, dijo Noguera.

Peaje de Los Papiros. - Foto: Cortesía: Gobernación del Atlántico.

Y añadió: “Desde hace tres años le hemos presentado a esta entidad que este peaje es antitécnico, genera problemas de seguridad vial y que entre todos podemos buscar soluciones al pequeño desequilibrio del contrato (...) Esto no es nuevo, desde 1995 la gente ha rechazado este peaje porque queda a solo ocho kilómetros de otros, afectando los bolsillos y el turismo. La ola invernal fue la gota que rebozó el descontento de la gente que lleva casi treinta años”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Nicolás Petro, diputado de Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, también acompañó la protesta y le pidió a su padre intervenir para acabar con la problemática.

“Desde el Peaje Papiros, en Puerto Colombia, acompañamos a los porteños a exigir al presidente @petrogustavo al @MinTransporteCo y a la @ANI_Colombia el desmonte de este peaje. La gente está cansada. No aceptamos más soluciones a medias. Queremos una solución inmediata”, aseguró.