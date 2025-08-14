Suscribirse

Barranquilla

Impresionante balacera entre policías y delincuentes: un abatido y un capturado

El hecho ocurrió en el barrio Buena Esperanza, de Barranquilla.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

14 de agosto de 2025, 1:18 p. m.
Presunto delincuentes que enfrentó a policías terminó abatido.
El presunto delincuente que enfrentó a policías terminó abatido. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La noche de este miércoles, 13 de agosto, todo fue confusión en el sur de Barranquilla, cuando se desató una intensa balacera entre integrantes de la Policía Metropolitana y dos presuntos delincuentes. Los hechos ocurrieron en la calle 63, con carrera 14, del barrio Buena Esperanza, sur de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta con tapabocas y actitud sospechosa fueron abordados por integrantes de la institución policial.

Uno de los presuntos delincuentes intentó escapar de las autoridades y le disparó a uno de los uniformados. Como defensa, el policial sacó su arma de dotación y reaccionó al ataque.

“Uno de los funcionarios permaneció con el individuo que estaba detenido, mientras el otro inició la persecución del que huía”, dijo a SEMANA una fuente judicial.

Lo más leído

1. Drástico giro en caso de joven asesinado por habitante de calle en Itagüí: hermana lo contó todo
2. Pareja pierde vuelo a Puerto Rico por seguir indicaciones de la IA; uno de ellos terminó llorando: “No me fío más”
3. Destapan escalofriantes detalles del habitante de calle que mató a joven en Itagui: “Ningún tipo de sentimiento”

En medio de la balacera, que causó pánico entre los habitantes de la zona, uno de los supuestos antisociales fue abatido por uno de los uniformados y quedó tendido sobre esta vía pública del sur de la ciudad.

Contexto: Cae supuesto influencer señalado de balear a otro hombre por una deuda en Barranquilla
Balacera en el sur de Barranquilla.
Balacera en el sur de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Fue identificado por las autoridades judiciales como Duván David Díaz de La Hoz, de 18 años, quien recibió dos impactos de bala en su espalda y portaba un arma de fuego que fue decomisada por las autoridades.

El otro presunto delincuente que terminó capturado responde al nombre de José Miguel Sarmiento Orjuela, de 20 años, capturado en el sitio.

Durante el procedimiento, los uniformados le decomisaron una pistola traumática marca Blow. El joven fue trasladado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Luego, será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para definir su situación jurídica.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla.
Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

Un residente de la zona, en conversación con SEMANA y pidiendo la protección de su identidad, señaló que esperan que con lo ocurrido anoche los atracos disminuyan en el sector.

“Lo que se dice en el barrio es que ese par de muchachos estaban viendo a quién podían atracar, pero en ese momento se les apareció la Policía, y mire en la balacera que terminó todo”, dijo el hombre.

Contexto: Entregan la ‘eterna’ obra de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico en Barranquilla

Además, indicó que los atracos en el barrio Buena Esperanza estaban desbordados en algunas horas del día.

“Uno debe estar muy pendiente en horas de la mañana, cuando sale uno para el trabajo o los jóvenes a estudiar, porque aparecen las motos y atracan. Lo que uno espera es que esta muerte del atracador pueda hacer que bajen los robos porque mire hubo reacción de la Policía”, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reapareció hombre que supuestamente le disparó a Juan Felipe Rincón, hijo del exinspector de la Policía: “Yo sí claramente sé quién fue”

2. Estados Unidos despliega fuerza militar en el Caribe para enfrentar a carteles, incluyendo al vinculado con Nicolás Maduro

3. Tiembla Nairo Quintana: Movistar alista última decisión para la Vuelta España 2025

4. Horóscopo del Niño Prodigio para el jueves 14 de agosto de 2025: advertencias y sorpresas para los signos

5. Críticos reaccionan ante Trump: denuncian violación de derechos humanos tras desplazar a personas sin hogar de Washington D. C.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BarranquillaAtlánticoPolicía Nacional de Colombiadelincuentes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.