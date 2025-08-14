Impresionante balacera entre policías y delincuentes: un abatido y un capturado

La noche de este miércoles, 13 de agosto, todo fue confusión en el sur de Barranquilla, cuando se desató una intensa balacera entre integrantes de la Policía Metropolitana y dos presuntos delincuentes. Los hechos ocurrieron en la calle 63, con carrera 14, del barrio Buena Esperanza, sur de la ciudad.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta con tapabocas y actitud sospechosa fueron abordados por integrantes de la institución policial.

Uno de los presuntos delincuentes intentó escapar de las autoridades y le disparó a uno de los uniformados. Como defensa, el policial sacó su arma de dotación y reaccionó al ataque.

“Uno de los funcionarios permaneció con el individuo que estaba detenido, mientras el otro inició la persecución del que huía”, dijo a SEMANA una fuente judicial.

En medio de la balacera, que causó pánico entre los habitantes de la zona, uno de los supuestos antisociales fue abatido por uno de los uniformados y quedó tendido sobre esta vía pública del sur de la ciudad.

Balacera en el sur de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Fue identificado por las autoridades judiciales como Duván David Díaz de La Hoz, de 18 años, quien recibió dos impactos de bala en su espalda y portaba un arma de fuego que fue decomisada por las autoridades.

El otro presunto delincuente que terminó capturado responde al nombre de José Miguel Sarmiento Orjuela, de 20 años, capturado en el sitio.

Durante el procedimiento, los uniformados le decomisaron una pistola traumática marca Blow. El joven fue trasladado a las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

Luego, será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para definir su situación jurídica.

Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. | Foto: Zona Cero - Cortesía.

Un residente de la zona, en conversación con SEMANA y pidiendo la protección de su identidad, señaló que esperan que con lo ocurrido anoche los atracos disminuyan en el sector.

“Lo que se dice en el barrio es que ese par de muchachos estaban viendo a quién podían atracar, pero en ese momento se les apareció la Policía, y mire en la balacera que terminó todo”, dijo el hombre.

Además, indicó que los atracos en el barrio Buena Esperanza estaban desbordados en algunas horas del día.