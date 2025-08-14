Cae supuesto influencer señalado de balear a otro hombre por una deuda en Barranquilla

Luego de varios meses de investigación, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un supuesto influenciador en Barranquilla, acusado de haber baleado a otro sujeto en el barrio Siete de Abril.

Se trata de un hombre conocido como Eykon El Cole, quien, de acuerdo con la Fiscalía, le propinó un disparo a Waimer De Jesús Alandete Guerra, el pasado 28 de mayo de 2024. Al parecer, el ataque se habría registrado por una deuda que la víctima tenía con el hoy capturado, quien sería también gota a gota.

Los agentes de inteligencia de la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de este sujeto en la carrera 3C con calle 90, mediante una orden judicial por los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, partes o municiones.

La deuda de la víctima sería de al menos 360.000 pesos que este habría prestado cuando se quedó sin trabajo. Alandete Guerra, en su momento, fue auxiliado hasta un centro asistencial cercano, donde fue estabilizado por el personal médico y con el pasar de los días lo dieron de alta.

En su momento y luego del atentado, Angie Alandete, sobrina de la víctima de este hecho, le dijo a Zona Cero lo que había ocurrido en este caso que generó terror en esta zona del sur de Barranquilla.

“Mi tío le debe 360.000 pesos, él le dijo que se los iba a pagar, que llegara el jueves por la plata, él ‘cobradiario’ de inmediato le grita que ya tenía dos meses con esa plata. Mi tío nuevamente le dice que regrese después porque estaba vendiendo sus sopas en la casa. Cuando mi tío se volteó, el hombre le disparó por la espalda y se fue del lugar en una moto. Un niño de ocho años que estaba en la terraza de la casa se salvó de ser herido en el ataque. Estaba jugando en una bicicleta”, explicó la joven al medio de comunicación.

Los familiares del lesionado precisaron a Zona Cero también que: “Eykon El Cole es creador de contenido y llegaba insultando y gritaba vulgaridades. Mi tío sacó el préstamo porque se quedó sin empleo y empezó a vender todos los días sancochos en su casa y los fines de semana vendía picadas para poderle cancelar”.

