Estudiantes crean falso panfleto para evadir un examen en Atlántico: esta es la historia

Todo un revuelo se desató en Galapa, Atlántico, en el área metropolitana de Barranquilla, cuando apareció un panfleto firmado, al parecer, por la banda criminal de Los Pepes, lo que generó gran alarma entre la comunidad estudiantil, el cuerpo de docentes y los padres de familia.

Ante la aparición del documento, los padres de familia entraron en pánico, por lo que los docentes dieron aviso a la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien por medio de la Seccional de Investigación Criminal pudieron determinar que el mismo no cumplía con las características necesarias para un panfleto de esta organización delincuencial.

SEMANA conoció el supuesto panfleto de la banda criminal en el que se logra leer: “Les informamos a los rectores de la institución educativa técnica INETVOL que en esta semana no somos responsables de lo sucedido con los estudiantes de la institución. No queremos a ningún estudiante ni profesores en la institución en esta semana de limpieza. Att: Los Pepes”.

Ante este mensaje intimidante, la institución educativa, activó todos los protocolos necesarios y emitieron un comunicado para toda la comunidad.

“Querida familia INETVOLISTA, les enviamos un cordial saludo. Ante el afiche que anda circulando por las redes sociales amenazando a los estudiantes y profesores de la Institución, nos permitimos comunicarles que ya las autoridades han sido notificadas y están realizando las respectivas indagaciones acerca del origen de esta información”, precisaron.

De igual manera, informaron: “De manera preventiva, las autoridades están reforzando la vigilancia permanente desde las 6:00 am en los alrededores del Colegio y medidas de control para el acceso de personal externo. Agradecemos mantener la calma, toda vez que esta situación busca generar pánico en la comunidad, dado que estamos en la semana de corte preventivo del segundo período y la entrega de planes de mejoramiento académico. Agradecemos su apoyo y atentos a los comunicados institucionales”.