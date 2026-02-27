La calle 82 de Barranquilla se transforma con tres carriles y 200 árboles

La calle 82, uno de los principales corredores del norte de Barranquilla, inicia su transformación para acabar con los embotellamientos y mejorar la movilidad urbana.

Barranquilla pone en marcha la modernización de la calle 82 para acabar con los célebres trancones

Barranquilla vive desde finales de febrero de 2026 un momento clave en su infraestructura vial con el inicio de las obras de ampliación de la calle 82, una de las arterias más congestionadas del norte de la ciudad

La intervención oficial comenzó el 26 de febrero, cuando se dio el banderazo para transformar un tramo de 1,7 kilómetros entre las carreras 43 y 64, pasando de dos a tres carriles de circulación.

Esto con el objetivo de aliviar los embotellamientos crónicos que afectan especialmente las horas pico.

La obra, impulsada por el alcalde Alejandro Char, no se limita a la ampliación del pavimento: contempla una reorganización integral del corredor vial.

El diseño incluye andenes más amplios e inclusivos para peatones, con especificaciones técnicas que facilitan el tránsito de adultos mayores y personas con discapacidad.

También se busca la reorganización del estacionamiento paralelo, que actualmente entorpece el flujo vehicular.

Además de ampliar la calzada a 9 metros de ancho, el proyecto busca modernizar la infraestructura subterránea.

Se llevará a cabo la subterranización de redes de voz y datos, la reposición de tuberías de acueducto y alcantarillado, y la instalación de un sistema de alumbrado público renovado que aumente la seguridad del corredor.

Avanza la transformación de la calle 82 en Barranquilla, con nuevas vías, andenes y áreas verdes. Foto: Foto: @alcaldiabquilla

Un elemento distintivo de esta intervención es el enfoque ambiental. Está prevista la siembra de 200 árboles adultos a lo largo del tramo intervenido.

Con esto se pretende compensar la falta de sombra natural en un sector urbano densamente pavimentado, mejorar las condiciones térmicas y crear un ambiente más agradable para quienes caminan por la zona.

Para comerciantes y residentes, la ampliación representa una esperanza de alivio frente a los tiempos de viaje prolongados que antes convertían salidas rutinarias en procesos extenuantes.

Aunque los trabajos implican cierres parciales y desvíos temporales, las autoridades locales han subrayado que la obra se financia con recursos propios del Distrito, basados en el recaudo de impuestos locales,

Forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la malla vial del norte de Barranquilla.

La transformación de la calle 82 se inscribe en una serie de intervenciones urbanas que buscan no solo mejorar la fluidez vehicular, sino también dotar a la ciudad de corredores viales más seguros, inclusivos y modernos.