Después de más de dos meses de desesperación y búsqueda sin descanso, las autoridades de Cartagena anunciaron con alivio que Ana Gabriela Posso Jiménez, de 18 años, fue hallada con vida y en perfectas condiciones de salud.

Este desenlace positivo pone fin a la incertidumbre, pues su paradero había sido un misterio desde su desaparición el 16 de junio. A pesar de la angustia vivida, los esfuerzos de los cuerpos de seguridad finalmente dieron frutos.

Ana Gabriela, estudiante de Química en la Universidad de Cartagena y empleada de un gastrobar en Bocagrande, desapareció luego de salir de su casa en el barrio Armenia, no regresó ni contestaba su celular.

Ana Gabriela Posso Jiménez, es la joven de 18 años desaparecida en Cartagena. | Foto: Montaje SEMANA

“Tras conocerse la denuncia se activaron los mecanismos y protocolos de búsqueda como lo son las solicitudes videográficas, entrevistas a familiares, amigos, compañeros de trabajo, entre otros; intercepción de llamadas de celulares y revisión de distintas bases de datos”, señaló la Sijín.

Además, de acuerdo con la información proporcionada por la Sijín de la Policía, Ana Gabriela Posso recorrió varias ciudades de Colombia y llegó incluso hasta Brasil antes de regresar a Cartagena.

Así fue como lo explicó el portavoz de la institución a El Universal: “Logramos establecer que estuvo en dos puntos diferentes dentro del país y en Brasil. Posteriormente, llegó a Cartagena y ella misma decidió hacer contacto con nosotros, al darse cuenta de que la seguíamos buscando”.

Las autoridades informaron que realizaron un análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad, interceptaron llamadas telefónicas y consultaron diversas bases de datos, lo que permitió confirmar que Ana Gabriela estuvo en dos regiones del país antes de viajar a Brasil.