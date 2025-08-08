Suscribirse

Barranquilla

Motín e incendio en penitenciaría El Bosque fue ejecutado por banda Los Costeños: esta es la razón

En el hecho, sucedido en Barranquilla, dos presos inhalaron humo y fueron trasladados hasta centros asistenciales cercanos.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

8 de agosto de 2025, 4:47 p. m.
Motín e incendio en la penitenciaria El Bosque, de Barranquilla.
Motín e incendio en la penitenciaria El Bosque, de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Este viernes 8 de agosto se desató en uno de los pabellones de la penitenciaría El Bosque, de Barranquilla, un motín y luego un incendio, que dejó a dos presos afectados por la inhalación de humo y quienes fueron trasladados hasta centros asistenciales cercanos para su atención.

De acuerdo con la información conocida por SEMANA, en ese lugar hay 112 personas privadas que serían integrantes de la temida banda Los Costeños y desde allí estarían realizando actividades ilegales que están generando temor entre la ciudadanía.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, mediante el equipo del Gaula con apoyo del Inpec, iba a intervenir el lugar, pero los presos se enteraron y comenzaron los desórdenes para evitar el ingreso de los uniformados.

Sobre las 7:00 de la mañana comenzó y es cuando empiezan las riñas dentro de ese pabellón, donde están los de la banda Los Costeños. Era imposible entrar porque hasta un incendio generaron. No era seguro entrar por lo que tocó pedir apoyo”, dijo una fuente judicial consultada por este medio de comunicación.

Contexto: Disparaban contra negocios para obligar a pagar extorsiones: así operaban 10 de Los Costeños capturados

Al tiempo, señaló que las autoridades tienen indicios de que desde ese pabellón se estaban realizando llamadas extorsivas a comerciantes y empresarios del Atlántico.

“Todo apunta a que desde ese lugar tienen acceso a celulares y otros dispositivos que no son permitidos en el penal, por lo que se habría registrado el motín, que ellos mismo generaron. Se vienen más operativos de control en todos los establecimientos carcelarios del Atlántico”, agregó.

Hasta ese sitio llegaron cuatro máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, que, acompañados del Inpec, lograron controlar la emergencia que no dejó personas lesionadas.

Ahora, las autoridades lo que tratan de establecer es cómo fue que los presos provocaron este incendio que causó pánico dentro y fuera del mismo penal, pues las comunidades tenían miedo de que las llamas se extendieran por esta zona del barrio El Bosque, sur de la ciudad.

Contexto: Motín en penitenciaria El Bosque, de Barranquilla, desata incendio: esto se sabe

Por medio de las redes sociales, se conocieron varios videos en los que se logra ver cómo desde el interior del penal sale humo, mientras que las autoridades activaban el protocolo correspondiente.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no se han pronunciado oficialmente por estos hechos.

