Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, convocará a congresistas para definir agenda conjunta de seguridad ante hechos delictivos

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que el próximo lunes, 16 de marzo, se reunirá con los congresistas actuales y electos de la capital para construir una agenda conjunta enfocada en temas de seguridad ciudadana, acceso a la justicia y mecanismos para enfrentar la criminalidad en la ciudad.

Según indicó el mandatario, el encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del Palacio Liévano y contará con la participación de senadores y representantes a la Cámara por Bogotá, incluidos quienes resultaron elegidos en las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo.

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Durante la reunión, el alcalde presentará tres puntos de trabajo que busca impulsar con apoyo del Congreso de la República de Colombia. El primero está relacionado con el acceso inmediato de la Policía Metropolitana de Bogotá a las imágenes captadas por cámaras privadas de seguridad que apuntan hacia la vía pública.

Convoqué a congresistas actuales y electos a la Alcaldía de Bogotá para hablar, el próximo lunes, sobre la construcción de una agenda conjunta que nos permita tener mejores herramientas para capturar y sancionar a los delincuentes.



Hoy, la Policía enfrenta trabas para acceder… pic.twitter.com/cB5OaNRsFw — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 13, 2026

De acuerdo con la propuesta, se pretende crear una figura legal que elimine obstáculos para acceder a estas grabaciones cuando se registren hechos que afecten a la ciudadanía, con el fin de facilitar la reacción de las autoridades y la identificación de los responsables.

El segundo punto plantea la construcción de una agenda común entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía de Bogotá, la Rama Judicial de Colombia y el Congreso, con el objetivo de fortalecer las herramientas institucionales para capturar y sancionar a quienes cometen delitos.

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El tercer eje está enfocado en la sanción efectiva de conductas como el hurto de celulares, uno de los delitos que más se registra en la capital.

“Son cosas que hay que cambiar para que juntos podamos ser mucho más efectivos en la lucha contra la delincuencia en nuestra ciudad y el país”, aseguró el alcalde.

Galán señaló que es necesario incluir en la agenda legislativa reformas que permitan fortalecer la lucha contra delitos de alto impacto que, según indicó, actualmente no cuentan con sanciones contundentes dentro del Código Penal.

“Sin duda, desde la Alcaldía debemos hacer más por la seguridad en Bogotá, pero, sin reformas legales que permitan castigar de manera efectiva a los delincuentes, seguiremos pedaleando sobre una bicicleta estática”, enfatizó el mandatario.