Alcaldía de Bogotá desmintió ofertas laborales con el Distrito; ¿cómo identificar cuando son falsas?

La Alcaldía Mayor de Bogotá reportó que falsos funcionarios del Distrito estarían engañando personas que se encuentran en búsqueda de trabajo o desean mejorar las condiciones laborales, enviándoles mensajes de audio e imágenes de supuestos cargos en la entidad.

Las piezas que están circulando a través de redes sociales plasman el siguiente mensaje: “Trabajo sí hay. Vacantes disponibles en la Alcaldía de Bogotá. Requisito ser bachiller y llevar cédula física”.

La Secretaría Distrital de Gobierno advirtió que los presuntos estafadores indican que “el trabajo es con la Alcaldía, en el oficio que le asignen, puede ser de archivo, puede ser de gestores de convivencia o en lo que salga. El sueldo es de $2′500.000, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y el único requisito es llevar la cédula original en un puesto que hay en la Registraduría. De dos a tres días lo están llamando para ir a trabajar”.

La Alcaldía de Bogotá recomendó a las personas que reciban ofertas laborales sospechosas, ponerse en contacto con la entidad. - Foto: Getty Images / Rob Daly

Sin embargo, la entidad advirtió que dicha información es completamente falsa y solicitó a los ciudadanos ser muy cuidadosos para evitar ser víctimas de posibles estafas o robos de datos personales y claves de acceso a sus cuentas.

De igual forma, la Alcaldía de Bogotá recomendó a las personas que reciban este tipo de mensajes sobre ofertas laborales sospechosas, ponerse en contacto con la entidad que asegura ofrecer estos empleos, comprobar su autenticidad y denunciar a la empresa en el Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano.

¿Cómo identificar ofertas laborales falsas?

Muchos delincuentes aprovechan la necesidad de miles de personas de emplearse para inventar procesos o documentos y cobrar dinero de manera ilegal e incluso robar información.

Para advertir a los candidatos sobre los posibles engaños que se cometen a diario, el portal Gestionhumana.com de Legis, hace una recopilación de las modalidades más usadas por particulares y empresas inescrupulosas que abusan de la necesidad y la ingenuidad de quienes buscan oportunidades de trabajo para sacar provecho de ellos. Algunas de ellas son:

Pedir dinero para exámenes médicos o gastos administrativos

Esta es la principal señal de alerta que se debe tener en cuenta para identificar una oferta laboral falsa, ya que legalmente nadie tiene el derecho de exigir pago alguno de dinero en efectivo o de consignaciones “reembolsables” a los candidatos, durante la etapa de selección.

Las consignaciones "reembolsables" son señales de estafa. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Exigir trabajos temporales “disfrazados” de capacitaciones

Falsos empleadores convencen a los candidatos para adelantar uno o dos días de trabajo con el pretexto de medir sus capacidades. En algunos casos incluso los obligan a realizar ventas callejeras bajo la promesa de “engancharlos” y luego decirles que no son aptos para el puesto.

Convocatorias a través de correos no corporativos

Por más atractivas que sean las ofertas laborales, que muchas veces incluyen logotipos de una empresa o un diseño gráfico muy profesional, hay que dudar de estas si llegan a través de correos personales y sin dominios corporativos. Esta es una manera de abrir la puerta para que las personas interesadas en dichas vacantes terminen estafadas.

Empresas inexistentes

Es aconsejable que luego de encontrar una vacante, la persona verifique la existencia y la actividad de la empresa que está ofertando el cargo de trabajo. Actualmente, muchas organizaciones permiten entrar, por medio de sus páginas web, a consultar los perfiles que se buscan, y a verificar en sus bancos de hojas de vida propios.

Es aconsejable remitirse a los proveedores para evitar estafas laborales. - Foto: istock

Inconsistencias en el perfil solicitado

Esta es una clara señal de engaño. Si el perfil no es bien definido y no coinciden la experiencia solicitada con las competencias mínimas del candidato, hay gran posibilidad que esa vacante no sea legal.

Convocatoria a través de redes sociales

Aunque no todas estas ofertas vía redes sociales son mal intencionadas, hay que poner en duda las ofertas publicadas en perfiles personales. Lo que se aconseja en estos casos es ir directamente a los prestadores del servicio público de empleo para buscar ofertas no engañosas.

De igual forma, es recomendable buscar en portales reconocidos de empleo, en las agencias públicas o en las cajas de compensación, en donde hay un proceso de verificación por parte del Ministerio de Trabajo y en donde se asegura que las ofertas que se están publicando en estos sitios son legales.

Revisar direcciones y teléfonos

Finalmente, al aplicar para un cargo que se ofrece por medios digitales, lo más aconsejable es verificar la dirección física de la empresa y los teléfonos para asegurarse de que es una oferta seria.