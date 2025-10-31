BOGOTÁ
Carlos Fernando Galán advirtió a moteros que decidan participar en las ‘caravanas del terror’: “Así lo vamos a hacer”
El alcalde de Bogotá ha insistido en que se mantendrán las medidas anunciadas para este puente de Halloween.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El miércoles 29 de octubre, la Alcaldía de Bogotá anunció que, desde ayer jueves hasta el lunes 3 de noviembre, se implementarán unas restricciones parciales de circulación para motocicletas, en algunas vías de la ciudad.
Según el distrito, dichas restricciones buscan mantener el orden público durante este fin de semana de Halloween, “fechas en las que históricamente se han registrado incrementos de siniestros viales y alteraciones al orden público asociado a las denominadas ‘rodadas de Halloween’ o ‘rodadas del terror’”.
Tras lo anterior, este jueves la movilidad en Bogotá fue un caos, dado a que cientos de moteros bloquearon varias vías exigiendo a la Alcaldía que desistiera de las restricciones contra ellos. Además, este viernes, 31 de octubre, se espera que con el paso de las horas la situación se vuelva a complicar, teniendo en cuenta que el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que las medidas se mantienen.
Sin embargo, en redes sociales se menciona que algunos moteros estarían dispuestos a participar, esta noche de 31 de octubre, en las llamadas ‘caravanas del terror’.
Tras lo anterior, el alcalde Galán les advirtió que, quienes decidan hacerlo, se verán expuestos a duras sanciones.
“Nosotros vamos a ejercer control hoy. Ayer por ejemplo hubo 340 inmovilizaciones de motos, para citar un ejemplo, y vamos a proceder hoy en los puntos en los que sea necesario. La instrucción que le ha dado a la Policía es actuar; yo le pedí a la Policía que, cuando hay hechos de violencia procedan, no solamente con inmovilización si hay lugar a ello, si no con las capturas”, dijo Galán en entrevista en Blu Radio.
Y agregó: “Y ayer se hizo de esa forma a cuatro personas y hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a actuar. Claro, hay unas instancias que nos obliga la ley y la cumplimos, de diálogo con gestores. Pero cuando vemos que no hay posibilidades de diálogo, va a entrar la Policía a actuar y actuar incluye también inmovilizaciones cuando sea necesario. Entonces así lo vamos a hacer”.
Las medidas anunciadas por el Distrito son:
- Restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 del jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre de 2025.
- Restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre), en estos corredores: autopista Norte, autopista Sur, NQS, avenida Boyacá, avenida Ciudad de Cali, avenida Primero de Mayo, avenida Las Américas, avenida Suba, calle 26 (avenida El Dorado), calle 80, carrera Séptima, carrera 68, Avenida Centenario (Calle 13), avenida Guayacanes, avenida Esperanza, avenida Villavicencio, avenida Circunvalar, calle 53, calle 63, carrera 60.