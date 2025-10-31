Carlos Fernando Galán advirtió a moteros que decidan participar en las ‘caravanas del terror’: “Así lo vamos a hacer”

El miércoles 29 de octubre, la Alcaldía de Bogotá anunció que, desde ayer jueves hasta el lunes 3 de noviembre, se implementarán unas restricciones parciales de circulación para motocicletas, en algunas vías de la ciudad.

Según el distrito, dichas restricciones buscan mantener el orden público durante este fin de semana de Halloween, “fechas en las que históricamente se han registrado incrementos de siniestros viales y alteraciones al orden público asociado a las denominadas ‘rodadas de Halloween’ o ‘rodadas del terror’”.

Tras lo anterior, este jueves la movilidad en Bogotá fue un caos, dado a que cientos de moteros bloquearon varias vías exigiendo a la Alcaldía que desistiera de las restricciones contra ellos. Además, este viernes, 31 de octubre, se espera que con el paso de las horas la situación se vuelva a complicar, teniendo en cuenta que el alcalde Carlos Fernando Galán indicó que las medidas se mantienen.

Integrantes del gremio de moteros en un plantón frente al centro de convenciones Ágora, este jueves 30 de octubre. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Sin embargo, en redes sociales se menciona que algunos moteros estarían dispuestos a participar, esta noche de 31 de octubre, en las llamadas ‘caravanas del terror’.

Tras lo anterior, el alcalde Galán les advirtió que, quienes decidan hacerlo, se verán expuestos a duras sanciones.

“Nosotros vamos a ejercer control hoy. Ayer por ejemplo hubo 340 inmovilizaciones de motos, para citar un ejemplo, y vamos a proceder hoy en los puntos en los que sea necesario. La instrucción que le ha dado a la Policía es actuar; yo le pedí a la Policía que, cuando hay hechos de violencia procedan, no solamente con inmovilización si hay lugar a ello, si no con las capturas”, dijo Galán en entrevista en Blu Radio.

Y agregó: “Y ayer se hizo de esa forma a cuatro personas y hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a actuar. Claro, hay unas instancias que nos obliga la ley y la cumplimos, de diálogo con gestores. Pero cuando vemos que no hay posibilidades de diálogo, va a entrar la Policía a actuar y actuar incluye también inmovilizaciones cuando sea necesario. Entonces así lo vamos a hacer”.

Las medidas anunciadas por el Distrito son: