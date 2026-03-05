Bogotá

Con armas de fuego y en un carro de placas falsas: así fue la persecución de hombre que huyó de procedimiento policial

El hombre fue capturado y las autoridades confirmaron que presenta antecedentes judiciales por los delitos de concusión y secuestro extorsivo.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 12:17 p. m.
Una persecución policial en el sur de Bogotá terminó con la captura en flagrancia de un hombre de 40 años.
Foto: Semana

Una persecución policial en el sur de Bogotá terminó con la captura en flagrancia de un hombre de 40 años que portaba un arma de fuego y se movilizaba en un vehículo con placas falsas.

El procedimiento se desarrolló en la localidad de Tunjuelito y culminó sobre la avenida Boyacá, luego de que el sospechoso intentara escapar de un control policial.

Sin embargo, al notar la presencia de los policías, el hombre decidió emprender la huida a bordo de una motocicleta, lo que obligó a las patrullas a activar un plan candado para evitar su escape. La persecución se extendió por varias vías del sector.

En medio de la fuga, el sospechoso abandonó la motocicleta e intentó continuar la huida a pie por la avenida Boyacá. No obstante, la reacción de las patrullas de vigilancia permitió interceptarlo metros más adelante y proceder con su captura.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros. Posteriormente, al verificar el vehículo que abandonó, los policías establecieron que las placas de identificación que portaba eran falsas.

Las autoridades también confirmaron que el capturado presenta antecedentes judiciales por los delitos de concusión y secuestro extorsivo, lo que ahora hace parte del proceso de verificación dentro de la investigación.

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y falsedad marcaria.

Entretanto, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia. Las autoridades recordaron que las denuncias pueden realizarse a través de las líneas institucionales o acudiendo al CAI más cercano.

