Cayó en Bogotá colombiano solicitado por la justicia de Estados Unidos por haber, presuntamente, golpeado, abusado y secuestrado a su pareja

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades judiciales de Florida, el caso se habría desencadenado tras una discusión relacionada con una supuesta infidelidad.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 11:51 a. m.
El capturado fue identificado como Cristian Poveda, quien es requerido por el Circuito Judicial del condado de Miami-Dade.
En una operación enmarcada en los mecanismos de cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos, las autoridades capturaron en Bogotá a un ciudadano colombiano solicitado por la justicia norteamericana por delitos relacionados con abuso sexual, violencia y privación de la libertad.

El procedimiento fue adelantado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Servicio de Marshals de Estados Unidos. La detención se produjo en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital.

El capturado fue identificado como Cristian Poveda, quien es requerido por el Circuito Judicial del condado de Miami-Dade, en el estado de Florida. Según las autoridades estadounidenses, deberá responder por hechos ocurridos en agosto de 2025, cuando presuntamente agredió física, psicológica y sexualmente a su expareja sentimental.

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades judiciales de Florida, el caso se habría desencadenado tras una discusión relacionada con una supuesta infidelidad.

En ese contexto, Poveda habría golpeado a la víctima y posteriormente la habría accedido carnalmente. El expediente también señala que la mujer fue retenida contra su voluntad y despojada de su teléfono celular y de otras pertenencias personales.

Durante las indagaciones, la víctima relató que logró escapar luego de aprovechar un descuido de su agresor. Tras salir del lugar, pidió ayuda a un vecino del sector, lo que permitió activar la respuesta de las autoridades y el inicio de las investigaciones.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que el mismo día en que ocurrieron los hechos el ahora capturado habría salido del territorio estadounidense con destino a Colombia, presuntamente con el objetivo de evadir la acción de la justicia.

Las labores de inteligencia y seguimiento adelantadas por la Dijín y el CTI permitieron establecer que Poveda se encontraba residiendo en Bogotá. Según la investigación, en la capital trabajaba como instructor en un gimnasio.

Una vez realizada la captura, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Dijín para la verificación de su identidad. Posteriormente quedó a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los trámites correspondientes dentro del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

