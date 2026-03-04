“Tenemos que trabajar de la mano”: el comandante de la MEBOG habla de la reunión con la fiscal general para revisar cifras de impunidad en la ciudad

Uno de los mayores dolores de cabeza de los bogotanos es la inseguridad que viven en las calles y, pese a que la Policía Metropolitana tiene todas sus capacidades volcadas en las calles, lo cierto es que la sensación de inseguridad parece no mejorar.

Sin embargo, la proliferación de actores delictivos en la ciudad no es solo un tema de acción policial, sino un conjunto de elementos que no está funcionando dentro del sistema judicial del país.

En Bogotá, algo más del 45 por ciento de los homicidas capturados en flagrancia queda libre y, cuando se revisan los datos para los capturados respecto a otros delitos como el hurto, la cifra de libertades llega casi hasta el 60 por ciento.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró en SEMANA que la cabeza de la institución en la capital del país no quiere normalizar los delitos. “Como comandante, no quiero que veamos normal el robo de un celular, no quiero tener que decirle a alguien que vaya y ponga la denuncia y ya. Esa no debe ser la respuesta”.

En ese sentido, aseguró Cristancho que cuando se captura a un delincuente, lo único que quieren es que no vuelva a salir a delinquir. “Hemos venido trabajando de forma juiciosa con la Fiscalía, coordinando y capturando personas. Pero creemos que hay una parte, que no es de Fiscalía ni del juez, sino del sistema, y creemos que hay unos atenuantes que le permiten al delincuente volver a quedar en libertad”.

De hecho, el tema de la impunidad delictiva en Bogotá es tan preocupante que, la semana pasada, tanto el general Cristancho como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se reunieron con la fiscal general para abordar el tema y revisar las cifras de libertades.

“La semana pasada hubo una reunión donde se analizaron las cifras y, seguramente, como policías debemos corregir muchas circunstancias para mejorar la judicialización de parte nuestra, tener mejor comunicación con los fiscales y mejorar el acompañamiento a los casos. La conclusión es que debemos trabajar de la mano y no cada uno por su lado”, puntualizó el general.