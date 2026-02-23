Contraloría de Bogotá pone la lupa sobre los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme: costará más de 280.000 millones de pesos

El nuevo hospital de Usme, una de las obras de salud más importantes para el sur de la capital, comenzará a prestar servicios de forma gradual pese a acumular un retraso cercano a los tres años frente al cronograma inicial. Así lo advirtió la Contraloría de Bogotá tras una visita de seguimiento realizada este 23 de febrero.

La línea 123 de emergencias en Bogotá no dejará de existir: secretaría de Salud le responde a concejal José Cuesta

Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme. Contralor Juan Camilo Zuluaga. Foto: Contraloría de Bogotá

El proyecto, que beneficiará a cerca de 500.000 habitantes de esa localidad de Bogotá, debía ser entregado originalmente en mayo de 2023. Sin embargo, prórrogas, suspensiones y ajustes contractuales extendieron su plazo hasta junio de 2026, lo que representa un desfase de aproximadamente 37 meses y un incremento en su costo total, que hoy supera los $280.000 millones.

El contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga, explicó que, aunque el avance físico de la obra supera el 97 por ciento, aún existen limitaciones técnicas, especialmente en el sistema eléctrico y en la energización completa, condiciones indispensables para garantizar su funcionamiento integral.

Nueva EPS rechaza palabras del secretario de Salud de Bogotá sobre la “nefasta intervención” y entrega informe financiero sobre la situación de la entidad

Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme. Foto: Contraloría de Bogotá

De acuerdo con el ente de control, la apertura será progresiva. Algunos servicios especializados empezarán a operar en las próximas semanas, mientras que urgencias entraría en funcionamiento en abril.

La hospitalización, las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos están proyectados para junio, lo que confirma que el complejo no será habilitado en su totalidad de manera simultánea.

Exclusivo | Secretaría de Salud, a responder por millonario detrimento por fallas en ambulancias en Bogotá, como lo denunció SEMANA

Panorama del hospital de Usme en 2022. Foto: Subred Sur.

Zuluaga señaló que, si bien la entrada en operación representa un alivio para la comunidad, el retraso no puede considerarse normal en proyectos estratégicos. “Un hospital no se mide solo por su construcción, sino por su capacidad real de atender pacientes”, indicó.

La Contraloría anunció que mantendrá la vigilancia sobre el proyecto y trabajará junto a la Personería, la Subred de salud y las veedurías ciudadanas para garantizar la finalización completa de la obra y establecer eventuales responsabilidades por los retrasos y sobrecostos detectados.