Bogotá

Contraloría de Bogotá pone la lupa sobre los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme: costará más de 280.000 millones de pesos

De acuerdo con el ente de control, la apertura será progresiva. Algunos servicios especializados empezarán a operar en las próximas semanas, mientras que urgencias entraría en funcionamiento en abril.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 10:14 a. m.
Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme.
Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme. Foto: Contraloría de Bogotá

El nuevo hospital de Usme, una de las obras de salud más importantes para el sur de la capital, comenzará a prestar servicios de forma gradual pese a acumular un retraso cercano a los tres años frente al cronograma inicial. Así lo advirtió la Contraloría de Bogotá tras una visita de seguimiento realizada este 23 de febrero.

La línea 123 de emergencias en Bogotá no dejará de existir: secretaría de Salud le responde a concejal José Cuesta
Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme.
Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme. Contralor Juan Camilo Zuluaga. Foto: Contraloría de Bogotá

El proyecto, que beneficiará a cerca de 500.000 habitantes de esa localidad de Bogotá, debía ser entregado originalmente en mayo de 2023. Sin embargo, prórrogas, suspensiones y ajustes contractuales extendieron su plazo hasta junio de 2026, lo que representa un desfase de aproximadamente 37 meses y un incremento en su costo total, que hoy supera los $280.000 millones.

El contralor distrital, Juan Camilo Zuluaga, explicó que, aunque el avance físico de la obra supera el 97 por ciento, aún existen limitaciones técnicas, especialmente en el sistema eléctrico y en la energización completa, condiciones indispensables para garantizar su funcionamiento integral.

Nueva EPS rechaza palabras del secretario de Salud de Bogotá sobre la “nefasta intervención” y entrega informe financiero sobre la situación de la entidad
Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme.
Contraloría de Bogotá le puso la lupa a los retrasos y sobrecostos del Hospital de Usme. Foto: Contraloría de Bogotá

De acuerdo con el ente de control, la apertura será progresiva. Algunos servicios especializados empezarán a operar en las próximas semanas, mientras que urgencias entraría en funcionamiento en abril.

Bogotá

¿Cómo tomar un taxi en zonas de rumba en Bogotá? Todo lo que debe saber para llegar seguro a casa

Bogotá

Informe advierte que el Clan del Golfo aumentó un 140 % durante el Gobierno Petro: siembran terror en más de 290 municipios

Bogotá

Sigue la redada contra la extorsión en Bogotá: cayeron 15 criminales, entre ellos, miembros de Los Satanás

Bogotá

Cortes de luz en Bogotá, Cajicá, Cota y Soacha este lunes 23 de febrero: conozca las horas de la medida

Bogotá

Diana Ospina tomó un taxi tras salir de Theatron y desapareció: mensajes del celular fueron borrados y su familia pide ayuda

Bogotá

Se conoce el oscuro pasado del hombre que atacó a mordiscos a una niña en estación de gasolina en Bogotá

Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias intensas en la tarde y noche y descenso de temperatura

Confidenciales

Así quedó conformada la terna en el Concejo distrital para la Contraloría de Bogotá

Bogotá

Contraloría de Bogotá reportó hallazgos fiscales por más de 150 mil millones de pesos en el IDU durante la administración de Claudia López

Confidenciales

Empieza la puja para conformar terna por la Contraloría de Bogotá

La hospitalización, las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos están proyectados para junio, lo que confirma que el complejo no será habilitado en su totalidad de manera simultánea.

Exclusivo | Secretaría de Salud, a responder por millonario detrimento por fallas en ambulancias en Bogotá, como lo denunció SEMANA
Así avanza la construcción del Hospital de Usme.
Panorama del hospital de Usme en 2022. Foto: Subred Sur.

Zuluaga señaló que, si bien la entrada en operación representa un alivio para la comunidad, el retraso no puede considerarse normal en proyectos estratégicos. “Un hospital no se mide solo por su construcción, sino por su capacidad real de atender pacientes”, indicó.

La Contraloría anunció que mantendrá la vigilancia sobre el proyecto y trabajará junto a la Personería, la Subred de salud y las veedurías ciudadanas para garantizar la finalización completa de la obra y establecer eventuales responsabilidades por los retrasos y sobrecostos detectados.

Más de Bogotá

Coger taxi después de una fiesta siempre es una difícil tarea.

¿Cómo tomar un taxi en zonas de rumba en Bogotá? Todo lo que debe saber para llegar seguro a casa

Clan del Golfo. Gustavo Petro

Informe advierte que el Clan del Golfo aumentó un 140 % durante el Gobierno Petro: siembran terror en más de 290 municipios

Entre losa capturados hay miembros de 'Los Satanás'.

Sigue la redada contra la extorsión en Bogotá: cayeron 15 criminales, entre ellos, miembros de Los Satanás

x

Cortes de luz en Bogotá, Cajicá, Cota y Soacha este lunes 23 de febrero: conozca las horas de la medida

Ella es Diana Ospina, mujer desaparecida en Bogotá.

Diana Ospina tomó un taxi tras salir de Theatron y desapareció: mensajes del celular fueron borrados y su familia pide ayuda

Una estación de gasolina y una imagen de las heridas con las que quedó la menor tras el ataque.

Se conoce el oscuro pasado del hombre que atacó a mordiscos a una niña en estación de gasolina en Bogotá

Lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en Bogotá

Pronóstico del clima en Bogotá: lluvias intensas en la tarde y noche y descenso de temperatura

Durante el trayecto inicial, el tren avanzó 905 metros sobre la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Aún no ha empezado a operar el metro de Bogotá y el precio del suelo cerca de sus estaciones ya se valorizó: esto dice estudio

.

Pico y placa en Bogotá este lunes 23 de febrero: así rotará

Noticias Destacadas