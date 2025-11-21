Nueva EPS rechaza palabras del secretario de salud de Bogotá sobre la “nefasta intervención” y entrega informe financiero sobre la situación de la entidad

Un pronunciamiento del secretario de Salud tiene nuevamente a Nueva EPS en el ojo del huracán. A través de un mensaje en X, Gerson Bermont señaló que, tras la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024, la deuda de la Nueva EPS con la red hospitalaria pública se triplicó, pasando de 35.334 millones a 90.558 millones para septiembre de 2025.

Esta alza, según el secretario, ha afectado gravemente la operación de los hospitales y la atención a los pacientes, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios médicos. “Nueva EPS era cumplidora con sus afiliados, hoy no pagan, no contratan y no entregan medicamentos”, se lee en el mensaje en redes sociales.

Frente a estas afirmaciones, Nueva EPS publicó un comunicado oficial para aclarar la situación financiera real y reafirmar su compromiso con la red pública hospitalaria de Bogotá. Según los datos oficiales compartidos por la entidad, entre enero y septiembre de 2025 se han realizado pagos por 74.636 millones de pesos y hay en proceso de conciliación 23.679 millones, con un saldo por pagar de 62.769 millones.

En el análisis financiero presentado por la Nueva EPS se destaca que durante el primer año de intervención, entre abril y diciembre de 2024, también existieron pagos por 45.057 millones, con conciliaciones activas por 16.149 millones.

Para contrastar las cifras presentadas por Bermont, Nueva EPS presentó el detalle de la radicación, los pagos efectuados y los saldos por pagar, tanto previos como posteriores a la intervención, correspondientes a las cuatro Subredes de atención del Distrito (Norte, Sur, Centro Oriente y Suroccidente).

Según el análisis interno de la entidad, en este se evidencia una diferencia entre devoluciones y glosas que actualmente se encuentran en proceso de conciliación.

