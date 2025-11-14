Suscribirse

Salud

Directora del Dapre, Angie Rodríguez, aceptó la renuncia de la interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía

La decisión se da luego de que la empresa iniciara un proceso de depuración y auditoría que contempla un análisis de más de 14,5 millones de cuentas médicas, cuyo valor total supera los 15 billones de pesos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Salud
14 de noviembre de 2025, 3:13 p. m.
Gloria Libia Polanía Aguillón
Gloria Libia Polanía Aguillón. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

En los últimos minutos, se confirmó que Gloria Polanía, interventora de Nueva EPS, dejará su cargo luego de que su renuncia fuera aceptada por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, en su calidad de superintendente de Salud ad hoc.

Contexto: Nueva EPS entra a proceso de auditoría: unos 14,5 millones de cuentas médicas por $15 billones

La decisión de la salida de Polanía se da luego de diversas denuncias en su contra, entre las que se encuentran la del concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien aseguró —a través de su cuenta de X, en días pasados— que la funcionaria no cumplía con los requisitos profesionales necesarios para el cargo de interventora de la Nueva EPS dado que no habría aprobado el “examen de conocimientos de la U. Nacional para ser agente interventor”.

Contexto: Daniel Briceño denuncia que Gloria Libia Polanía, nueva agente interventora de Nueva EPS, “no aprobó el examen de conocimientos”

Así mismo, se conoció a través de un mensaje en la cuenta de X del representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, que el próximo agente interventor asignado podría ser “Óscar Gálvez, actual interventor de Savia Salud, que no participó en el examen que actualizó el Rilco y que le costó a @Supersalud $ 531 M”.

El mismo congresista ya había denunciado que la interventora Gloria Polanía “ha sido objeto de un total de 618 acciones de tutela en las cuales se ha declarado el desacato”. Información que se dio a conocer luego de recibir respuesta a un derecho de petición enviado por el congresista a la aseguradora.

Contexto: Agente Interventora de Nueva EPS inicia Auditoría Forense por posibles irregularidades: estos son los detalles

Óscar Gálvez, actual interventor de Savia Salud, es reconocido por su gestión en diversas entidades del sector, pero también por distintas polémicas.

Entre ellas, según lo revelado por El Colombiano, que en 2019, mientras Gálvez adelantaba su intervención en el Hospital Departamental de Villavicencio, la Procuraduría General de la Nación denunció presuntos malos manejos administrativos y financieros del hospital y presuntas irregularidades en las modificaciones del estatuto interno de contratación.

La salida del cargo de Gloria Polanía se da también luego de que se confirmara que el Gobierno nacional se convertirá en el nuevo socio mayoritario de la Nueva EPS tras alcanzar el 51 % de participación accionaria.

Se espera que en las próximas horas se confirme de parte de Nueva EPS el nombre del nuevo agente interventor.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por la demora de Petro, a una ministra le tocó pedir paciencia a los asistentes a un evento: varios esperaron 12 horas

2. Movilidad en Bogotá este viernes 14 de noviembre: algunos accidentes han generado congestión vehicular

3. China amenazó con “derrota aplastante” a una potencia mundial, si utiliza la fuerza para defender a este país

4. La Fiscalía investigará “trueque” de bienes del ministro Armando Benedetti y el empresario Ricardo Leyva

5. Congreso de la República le rindió homenaje póstumo al dirigente liberal Horacio Serpa Uribe, tras cumplirse cinco años desde su fallecimiento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nueva EPS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.