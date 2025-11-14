Directora del Dapre, Angie Rodríguez, aceptó la renuncia de la interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía

En los últimos minutos, se confirmó que Gloria Polanía, interventora de Nueva EPS, dejará su cargo luego de que su renuncia fuera aceptada por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, en su calidad de superintendente de Salud ad hoc.

#SALUD La directora del DAPRE, Angie Rodríguez, en su calidad de superintendente de salud Ad Hoc de Nueva EPS, confirmó que aceptó la renuncia de la interventora Gloria Polania. En las próximas horas se conocerá el nombre del nuevo agente interventor.https://t.co/vwS5QSGZRX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 14, 2025

La decisión de la salida de Polanía se da luego de diversas denuncias en su contra, entre las que se encuentran la del concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien aseguró —a través de su cuenta de X, en días pasados— que la funcionaria no cumplía con los requisitos profesionales necesarios para el cargo de interventora de la Nueva EPS dado que no habría aprobado el “examen de conocimientos de la U. Nacional para ser agente interventor”.

El gobierno Petro acaba de designar a Gloria Libia Polania como nuevo agente interventor de la Nueva EPS a pesar que la señora Polania NO APROBÓ el examen de conocimientos de la U Nacional para ser agente interventor.



Gobierno mediocre. Tendrán que responder pic.twitter.com/lbPywMrgmK — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) August 19, 2025

Así mismo, se conoció a través de un mensaje en la cuenta de X del representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, que el próximo agente interventor asignado podría ser “Óscar Gálvez, actual interventor de Savia Salud, que no participó en el examen que actualizó el Rilco y que le costó a @Supersalud $ 531 M”.

El mismo congresista ya había denunciado que la interventora Gloria Polanía “ha sido objeto de un total de 618 acciones de tutela en las cuales se ha declarado el desacato”. Información que se dio a conocer luego de recibir respuesta a un derecho de petición enviado por el congresista a la aseguradora.

Al parecer le aceptaron la renuncia a Gloria Polania como interventora de Nueva EPS.



La remplazaría el cuestionado Óscar Gálvez, actual interventor de Savia Salud, que no participó en el examen que actualizó el RILCO y que le costó a @Supersalud $531 M.https://t.co/mP7sGn0NXV — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 14, 2025

Óscar Gálvez, actual interventor de Savia Salud, es reconocido por su gestión en diversas entidades del sector, pero también por distintas polémicas.

Entre ellas, según lo revelado por El Colombiano, que en 2019, mientras Gálvez adelantaba su intervención en el Hospital Departamental de Villavicencio, la Procuraduría General de la Nación denunció presuntos malos manejos administrativos y financieros del hospital y presuntas irregularidades en las modificaciones del estatuto interno de contratación.

La salida del cargo de Gloria Polanía se da también luego de que se confirmara que el Gobierno nacional se convertirá en el nuevo socio mayoritario de la Nueva EPS tras alcanzar el 51 % de participación accionaria.