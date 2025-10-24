Agente Interventora de Nueva EPS inicia Auditoría Forense por posibles irregularidades: estos son los detalles

La Agente Interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, anunció el inicio de la Auditoría Forense con el fin de identificar irregularidades en los diferentes procesos que traía la Entidad en años anteriores.

“Por primera vez y desde el inicio de la intervención de Nueva EPS que completa un año y seis meses, podemos anunciar que ya se tiene la Empresa que se encargará del proceso de auditoría y que permitirá conocer a fondo la realidad de los temas administrativos y financieros que son de gran preocupación y principal objetivo para este equipo interventor”, afirmó Polanía Aguillón.

"La salud de nuestros afiliados está asegurada. Está Auditoría que anunciamos no afectará la continuidad de los servicios de salud que ofrecemos, llegamos con el compromiso de desarrollar un trabajo que garantice la prestación de servicios y esta auditoria hace parte de ese…"

Las firmas SAG Assesment & Consulting, que tiene amplia experiencia en sistemas de prevención de lavado de activos y situaciones de fraude, y RATSEL, especializada en gestión integral de riesgos corporativos, serán los encargados de entregar resultados en los siguientes aspectos:

Trazabilidad completa del flujo de recursos públicos.

Identificación de irregularidades.

Razonabilidad de la información financiera.

Dictamen, anexo probatorio y riesgos de las conductas evidenciadas.

Análisis de estados financieros e información contable.

Reconstrucción de hechos económicos.

La auditoría se concentrará en investigar procesos relacionados que permitan identificar posibles irregularidades concentradas en desviaciones, malas prácticas y actos de fraude o corrupción en las áreas de: