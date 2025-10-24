Suscribirse

Confidenciales

Agente Interventora de Nueva EPS inicia Auditoría Forense por posibles irregularidades: estos son los detalles

Los principales procesos que se auditarán e investigarán están en contratación, facturación, pagos, tecnología, ingresos, entre otros.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
24 de octubre de 2025, 9:43 p. m.
Nueva EPS anunció la terminación de contratos con varias IPS
Nueva EPS. | Foto: Nueva EPS

La Agente Interventora de Nueva EPS, Gloria Libia Polanía Aguillón, anunció el inicio de la Auditoría Forense con el fin de identificar irregularidades en los diferentes procesos que traía la Entidad en años anteriores.

“Por primera vez y desde el inicio de la intervención de Nueva EPS que completa un año y seis meses, podemos anunciar que ya se tiene la Empresa que se encargará del proceso de auditoría y que permitirá conocer a fondo la realidad de los temas administrativos y financieros que son de gran preocupación y principal objetivo para este equipo interventor”, afirmó Polanía Aguillón.

Las firmas SAG Assesment & Consulting, que tiene amplia experiencia en sistemas de prevención de lavado de activos y situaciones de fraude, y RATSEL, especializada en gestión integral de riesgos corporativos, serán los encargados de entregar resultados en los siguientes aspectos:

  • Trazabilidad completa del flujo de recursos públicos.
  • Identificación de irregularidades.
  • Razonabilidad de la información financiera.
  • Dictamen, anexo probatorio y riesgos de las conductas evidenciadas.
  • Análisis de estados financieros e información contable.
  • Reconstrucción de hechos económicos.

La auditoría se concentrará en investigar procesos relacionados que permitan identificar posibles irregularidades concentradas en desviaciones, malas prácticas y actos de fraude o corrupción en las áreas de:

  • Contratación
  • Facturación
  • Pagos
  • Auditoria a cuentas médicas
  • Control y auditoria
  • Tecnología
  • Contabilidad
  • Ingresos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Embajadora en misión especial”: la polémica designación a Verónica Alcocer, revelada por SEMANA, y que la llevó a ser incluida en la lista Clinton

2. Cirujano de Baby Demoni habló de la muerte de la ‘influencer’ y dio su versión: “Yo no lo creo posible”

3. Cuadrado pide Selección con un golazo ante el Milán y complica al líder de la Serie A

4. Petro no es el único: estos son los otros jefes de estado que han sido incluidos en la temida lista Clinton

5. Nicolás Petro entra a la lista Clinton, después de las denuncias de SEMANA que lo vinculan con Santander Lopesierra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nueva EPSirregularidades

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.