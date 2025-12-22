El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en el separador vial de la calle 26 con carrera 19, debajo del puente peatonal de la estación TransMilenio Centro Memoria. El hallazgo obligó a restringir temporalmente el paso de los buses en el sector y activó los protocolos judiciales y forenses.

El hallazgo se produjo cuando transeúntes advirtieron la presencia de lo que parecía ser una bolsa negra abandonada bajo el puente que conecta con la estación. Al inspeccionarla, los uniformados confirmaron que se trataba de una persona sin signos vitales. Inmediatamente, la zona fue acordonada para preservar la escena y permitir las labores de criminalística.

Personal de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con unidades de criminalística y peritos forenses, se presentó en el lugar. Los especialistas realizaron el levantamiento del cadáver y llevaron a cabo las primeras inspecciones técnicas, además de recolectar indicios que puedan ayudar a identificar a la víctima y establecer las circunstancias del hecho.

Debido a la intervención, el carril exclusivo de TransMilenio permaneció cerrado mientras se realizaban las diligencias, lo que generó afectaciones puntuales en la movilidad.

La investigación quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. La información preliminar entregada por las autoridades indica que la muerte habría sido ocasionada por un objeto contundente; el CTI asumió las pesquisas y ampliará los detalles de la necropsia y las pruebas que considere necesarias.

Por ahora, la identidad del hombre se mantiene bajo reserva hasta que se complete el proceso de identificación y se notifique formalmente a sus familiares.

El hallazgo causó alarma entre usuarios del transporte y peatones en un sector de alto flujo de personas, en plena temporada de compras de fin de año. El cierre temporal del carril exclusivo obligó a desvíos y retrasos en el servicio de TransMilenio en la avenida, que se mantuvieron hasta finalizar el levantamiento del cadáver y restablecer la operación.

La estación Centro Memoria está ubicada en el centro norte de la ciudad, a aproximadamente 5 km de Chapinero, lo que equivale a unos 20–30 minutos en vehículo, según el tráfico.

La muerte del hombre hallado debajo del puente de la estación Centro Memoria se suma a otros hechos violentos en el sistema TransMilenio. El pasado 5 de diciembre, por ejemplo, un hombre falleció tras ser apuñalado en la estación temporal Calle 34 durante una riña, situación que generó pánico entre los usuarios. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan al responsable.