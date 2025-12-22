Nación

El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

El carril exclusivo de TransMilenio estuvo cerrado mientras se realizaban las diligencias.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

23 de diciembre de 2025, 3:50 a. m.
La investigación sobre las causas de muerte quedó a cargo del CTI
La investigación sobre las causas de muerte quedó a cargo del CTI Foto: Redes sociales:gatonoticiasbogota/Montaje:Semana

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en el separador vial de la calle 26 con carrera 19, debajo del puente peatonal de la estación TransMilenio Centro Memoria. El hallazgo obligó a restringir temporalmente el paso de los buses en el sector y activó los protocolos judiciales y forenses.

Mensajes de texto fraudulentos activaron un robo bancario a una mujer en Bogotá: así operan estas estafas

El hallazgo se produjo cuando transeúntes advirtieron la presencia de lo que parecía ser una bolsa negra abandonada bajo el puente que conecta con la estación. Al inspeccionarla, los uniformados confirmaron que se trataba de una persona sin signos vitales. Inmediatamente, la zona fue acordonada para preservar la escena y permitir las labores de criminalística.

Personal de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con unidades de criminalística y peritos forenses, se presentó en el lugar. Los especialistas realizaron el levantamiento del cadáver y llevaron a cabo las primeras inspecciones técnicas, además de recolectar indicios que puedan ayudar a identificar a la víctima y establecer las circunstancias del hecho.

Así operaba una peligrosa red de robo de carros en Bogotá denominada ‘Los Pumas’: quedaron tras las rejas

Debido a la intervención, el carril exclusivo de TransMilenio permaneció cerrado mientras se realizaban las diligencias, lo que generó afectaciones puntuales en la movilidad.

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: horarios y barrios afectados

Bogotá

Terminal de Transporte de Bogotá anuncia medidas cruciales para los viajeros en los últimos días del año

Bogotá

Mensajes de texto fraudulentos activaron un robo bancario a una mujer en Bogotá: así operan estas estafas

Bogotá

Así operaba una peligrosa red de robo de carros en Bogotá denominada ‘Los Pumas’: quedaron tras las rejas

Bogotá

Vuelven los toros para la afición en Bogotá: Juan De Castilla, Antonio Ferrera y El Cid serán los protagonistas

Bogotá

Grave accidente en Bogotá; motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

Bogotá

Policía salvó a mujer que se iba a lanzar desde puente peatonal en Bogotá: en video quedó registrado todo

Bogotá

Terrorismo en las calles: SEMANA accedió a los expedientes de los jóvenes que protagonizaron el “estallido social” en Bogotá

Bogotá

Macabro hallazgo en Bosa: un cuerpo sin vida apareció en una bolsa y cobijas; esto se sabe

Bogotá

Encuentran cuerpo sin vida de una persona flotando en el caño Arzobispo, en Bogotá

La investigación quedó a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. La información preliminar entregada por las autoridades indica que la muerte habría sido ocasionada por un objeto contundente; el CTI asumió las pesquisas y ampliará los detalles de la necropsia y las pruebas que considere necesarias.

Por ahora, la identidad del hombre se mantiene bajo reserva hasta que se complete el proceso de identificación y se notifique formalmente a sus familiares.

El hallazgo causó alarma entre usuarios del transporte y peatones en un sector de alto flujo de personas, en plena temporada de compras de fin de año. El cierre temporal del carril exclusivo obligó a desvíos y retrasos en el servicio de TransMilenio en la avenida, que se mantuvieron hasta finalizar el levantamiento del cadáver y restablecer la operación.

Grave accidente en Bogotá; motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

La estación Centro Memoria está ubicada en el centro norte de la ciudad, a aproximadamente 5 km de Chapinero, lo que equivale a unos 20–30 minutos en vehículo, según el tráfico.

La muerte del hombre hallado debajo del puente de la estación Centro Memoria se suma a otros hechos violentos en el sistema TransMilenio. El pasado 5 de diciembre, por ejemplo, un hombre falleció tras ser apuñalado en la estación temporal Calle 34 durante una riña, situación que generó pánico entre los usuarios. Las autoridades investigan las circunstancias del ataque y buscan al responsable.

Mas de Bogotá

La investigación sobre las causas de muerte quedó a cargo del CTI.

El susto que se llevaron los bogotanos: hallan cuerpo sin vida de un hombre debajo de un puente de TransMilenio

Cortes de agua

Cortes de agua en Bogotá para este martes, 23 de diciembre: horarios y barrios afectados

Terminal de Transporte de Bogotá

Terminal de Transporte de Bogotá anuncia medidas cruciales para los viajeros en los últimos días del año

La mujer contó que se dirigió a una sucursal bancaria para dejar constancia de lo ocurrido.

Mensajes de texto fraudulentos activaron un robo bancario a una mujer en Bogotá: así operan estas estafas

Cayó en Bogotá la red de robo de carros 'Los Pumas'

Así operaba una peligrosa red de robo de carros en Bogotá denominada ‘Los Pumas’: quedaron tras las rejas

Imagen de referencia de corridas en Puente Piedra.

Vuelven los toros para la afición en Bogotá: Juan De Castilla, Antonio Ferrera y El Cid serán los protagonistas

Accidente vial al norte de Bogotá

Grave accidente en Bogotá; motociclista perdió la vida tras chocar con un camión

El policía Alexander Campos.

Policía salvó a mujer que se iba a lanzar desde puente peatonal en Bogotá: en video quedó registrado todo

ed 2267

Terrorismo en las calles: SEMANA accedió a los expedientes de los jóvenes que protagonizaron el “estallido social” en Bogotá

La ciudad garantiza un modelo donde la educación es una experiencia continua y accesible desde la primera infancia.

Así puede solicitar cupo en colegios públicos de Bogotá: matrícula virtual abierta hasta el 26 de diciembre

Noticias Destacadas