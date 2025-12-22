Mensajes de texto fraudulentos activaron un robo bancario a una mujer en Bogotá: así operan estas estafas

Una mujer en Bogotá denunció que, tras recibir mensajes de texto sobre supuestas transacciones en su cuenta de ahorros, delincuentes accedieron a su banca virtual y realizaron transferencias no autorizadas.

El caso se inscribe dentro de las modalidades de fraude digital que utilizan mensajes de texto para alertar sobre movimientos bancarios y engañar a los usuarios.

Nelly Tilaguy, quien decidió dar su testimonio a Noticias Caracol, contó que todo comenzó en un día “normal de trabajo”. “Comencé a recibir mensajes de texto anunciado que estaban retirando dinero de mi cuenta de ahorros”, relató.

En cuestión de minutos, explicó: “alguien más había ingresado con mis datos y estaba realizando transferencias a otras cuentas por medios de la página web del banco”.

Según su relato, los movimientos se hicieron de forma fraccionada, algo que no correspondía a su uso habitual del producto financiero.

“Se realizaron trasferencias por, más o menos, 9.810.000 pesos a dos cuentas y transferencias fraccionadas, algo que no es muy común en mi manejo cotidiano de la cuenta”, afirmó.

Al detectar lo ocurrido, la mujer se comunicó de inmediato con su gerente de cuenta, quien le confirmó que estaba siendo víctima de un hackeo.

La mujer contó que se dirigió a una sucursal bancaria para dejar constancia de lo ocurrido. “Fui de inmediato al banco que queda en Centro Mayor para poner nuevamente la queja; después también la recibieron y posteriormente me dijeron que llamara a la banca virtual del banco. Se quedó un registro de lo que había acontecido”, explicó.

Un mes después, Nelly recibió un comunicado en el que le informaban que no le devolverían el dinero. Tras manifestar su inconformidad y adelantar gestiones ante la entidad, aseguró que “la angustia fue enorme, pero finalmente el banco atendió su caso y, tras varias gestiones, logró recuperar su dinero”.

El mayor Rodrigo Acevedo, jefe del Centro Cibernético Policial, explicó cómo identificar páginas fraudulentas, a partir de patrones detectados en investigaciones sobre delitos informáticos. De acuerdo con el oficial, existen señales gráficas que pueden alertar a los usuarios sobre sitios web clonados.

“Podemos validar que en la caja de texto corresponda con la letra de la entidad. Muchas veces, el delincuente utiliza dominios falsos que terminan en letras de otros países. También pueden clonar el sitio web, pero donde quieren que la persona ingrese los datos que se quieren robar, cambian la letra, por lo que se ve diferente al resto del portal”, señaló.